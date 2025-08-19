Новый геймплейный трейлер Onimusha: Way of the Sword показали на Gamescom 2025

Capcom представила первый трейлер геймплея Onimusha: Way of the Sword на выставке gamescom 2025. Игрокам предстоит сразиться с демонами Генма и монстрами, созданными силой Злобы, используя легендарный браслет Они Gauntlet.

В ролике показаны динамичные бои на мечах и сражения с чудовищами, где особое внимание уделено зрелищным приёмам и эффектным добиваниям. Атмосфера тёмного фэнтези и напряжённая схватка с противниками возвращают культовую серию к её корням.

Релиз Onimusha: Way of the Sword намечен на 2026 год для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК в Steam.