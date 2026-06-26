Новый обзорный трейлер Onimusha: Way of the Sword демонстрирует Дохацу-тена; бенчмарк для ПК выйдет 14 июля

Компания Capcom поделилась новыми подробностями об Onimusha: Way of the Sword на презентации Capcom Spotlight в июне 2026 года. Режиссёр игры Сатору Нихэй, в частности, показал новый трейлер, демонстрирующий сложную битву с новым врагом Генмой Дохацу-теном.

Эта презентация также подтверждает, что Onimusha: Way of the Sword по-прежнему запланирована к выпуску 25 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X, ПК (Steam и Epic Games) и Nintendo Switch 2 . Демоверсия игры уже доступна на PS5, Xbox Series и ПК.

Вскоре после этой презентации Capcom также опубликовала японский пресс-релиз, в котором сообщается о планах выпустить бенчмарк Onimusha: Way of the Sword в Steam и Epic Games Store, позволяющий пользователям ПК измерять производительность своих систем в игре, 14 июля в 04:00 МСК.