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Onimusha: Way of the Sword 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
8.4 169 оценок

Новый трейлер Onimusha: Way of the Sword представляет смертоносный дуэт генма Ифу и Бурая

butcher69 butcher69

Capcom представила новый трейлер Onimusha: Way of the Sword из серии Curious Case, посвящённый двум опасным противникам — генма Ифу и Бураю. Оба персонажа жаждут встретить достойного соперника, однако используют совершенно разные боевые приёмы, что делает их серьёзной угрозой для Мусаси.

Действие ролика разворачивается в древнем храме Кэннин-дзи, который дуэт превратил в собственную площадку для сражений. Ифу и Бурай демонстрируют впечатляющие комбинации и индивидуальные атаки, способные быстро поставить главного героя в крайне неудобное положение.

Новый трейлер заодно позволяет заранее оценить боевой стиль противников и понять, с какими приёмами придётся столкнуться игрокам. Судя по показанным сценам, одной грубой силы для победы над дуэтом будет недостаточно — придётся внимательно изучать их атаки и использовать возможности боевой системы.

Ифу и Бурай станут одними из противников, с которыми Мусаси предстоит сразиться в ходе приключения. Впрочем, насколько сложными окажутся эти встречи на практике, игроки смогут проверить уже после релиза.

Onimusha: Way of the Sword выйдет 4 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC и Nintendo Switch 2.

Трейлеры 20
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