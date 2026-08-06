Новый трейлер Onimusha: Way of the Sword раскрыл мрачную тайну святилища Киото

Capcom представила новый сюжетный трейлер Onimusha: Way of the Sword под названием Severing Fates, в котором показала ещё одну главу путешествия легендарного Мусаси и познакомила игроков с новым сверхъестественным противником.

По сюжету ролика герой прибывает в храм Ясуи Конпирагу — реальную достопримечательность Киото, известную как место, где люди символически «разрывают нити судьбы», чтобы избавиться от несчастий и начать новую жизнь. Однако вместо долгожданного покоя Мусаси сталкивается с жутким существом, охотящимся на посетителей святилища, пришедших загадать желание.

Capcom также подтвердила, что в ходе приключения игроки посетят множество локаций, вдохновлённых историческими местами Киото. Таким образом разработчики продолжают сочетать японскую историю и фольклор с мрачной атмосферой серии Onimusha, наполняя реальные достопримечательности сверхъестественными угрозами.

Onimusha: Way of the Sword представляет собой новый экшен с акцентом на зрелищные поединки на мечах и противостояние демоническим созданиям. Судя по свежему трейлеру, важную роль в игре сыграют не только сражения, но и мистические легенды, связанные с историческими местами Японии.

Релиз Onimusha: Way of the Sword состоится 4 сентября на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и PC. Демоверсия уже доступна на всех заявленных платформах, за исключением версии для Nintendo Switch 2.