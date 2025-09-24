Новый трейлер Onimusha: Way of the Sword раскрывает историю Миямото Мусаси и цену силы они

Прямо перед скорым открытием Tokyo Game Show японская компания Capcom решила обрадовать игроков свежим трейлером для новой части Onimusha. Разработчики представили уже четвертый ролик, посвященный общему сюжету Onimusha: Way of the Sword. На этот раз нас знакомят с предысторией Миямото Мусаси, который против воли получил "силу" они, возвращающей его к жизни и наделяющей его могущественной силой. Герой сомневается в необходимости такой мощи — тема цены силы и того, что за ней может скрываться, становится центральной для истории.

В кадре дебютирует и напарница Мусаси — «Дева они» (её голосом стала Ая Эндо). Она обитает в перчатке и направляет героя, время от времени являясь в физическом облике — именно её образ показан на новом арте. Ролик также намекает на другие ключевые фигуры, включая владельца «они-ружья», и на конфликт, в который Мусаси втянут помимо своей воли.

Среди локаций подтверждена Киёмидзу-дэра — знаменитый храм Киото. В игре он предстаёт искажённым: вторжение генмы и миазмы превратили террасы над обрывом в опасную арену. Авторы обещают несколько «характерных» уровней по всей столице и вокруг неё.

Onimusha: Way of the Sword выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam).