Новый трейлер Onimusha: Way of the Sword знакомит игроков с главным героем экшена

Если вы вдруг пропустили культовую серию Onimusha и не особо следили за анонсами новой части с подзаголовком Way of the Sword, Capcom подготовила для вас специальный ролик. Компания поделилась свежим трейлером, который знакомит игроков с самой важной частью игры — главным героем. Новое видео дало старт циклу под названием «Onimusha Kirokucho», который будет состоять из 9 эпизодов. В рамках этой серии разработчики планируют детально знакомить аудиторию с ключевыми действующими лицами Onimusha: Way of the Sword.

Первый выпуск посвящен протагонисту игры — легендарному мечнику Миямото Мусаси. Японский издатель подошел к созданию образа с большим уважением к кинематографу. Внешность героя была смоделирована с культового японского актера Тосиро Мифунэ, звезды классических самурайских фильмов. В японской версии голос главному герою подарил известный актер озвучивания Ёсимаса Хосоя.

Особенностью представленного цикла роликов является нестандартный формат подачи информации. История и характеристики персонажей описываются от лица так называемой «Прекрасной Они» — таинственного женского духа, обитающего внутри демонической рукавицы протагониста. В трейлере демонстрируются короткие и динамичные сцены сражений на мечах, а сам дух в диалоге клянется следовать за Мусаси, куда бы тот ни направился.

Напомним, что Onimusha: Way of the Sword представляет собой полностью новую игру во франшизе. Сюжет экшена развернется в начале эпохи Эдо, где игрокам в роли Миямото Мусаси, наделенного силой Они, предстоит освободить исторический Киото от кровопролитного нашествия гротескных демонов Гэнма. Официальный релиз экшена состоится 4 сентября ПК, а также на консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.