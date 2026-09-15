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Onimusha: Way of the Sword 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
8.4 255 оценок

Onimusha обошла The Blood of Dawnwalker и заняла первое место в британском чарте продаж

monk70 monk70

Новый британский чарт продаж за прошедшую неделю демонстрирует тенденцию, удивительно похожую на предыдущую: Onimusha: Way of the Sword и The Blood of Dawnwalker продолжают борьбу за первое место.

На этот раз — по итогам недели, завершившейся 13 сентября, — мы наблюдаем смену лидера: Onimusha: Way of the Sword заняла первую строчку, сместив проект студии Rebel Wolves на второе место, хотя их прямое соперничество продолжается.

В остальном обошлось без серьёзных сюрпризов: Orbitals — ещё одна игра, недавно дебютировавшая в чарте и являющаяся эксклюзивом для Nintendo Switch 2, — стремительно выбыла из первой десятки.

Очевидно, что и проект Capcom, и игра от Rebel Wolves тепло приняты публикой — даже с учётом продаж на физических носителях (именно эти данные отслеживает компания GfK для составления данного чарта).

Разумеется, это дает лишь частичное представление о рынке, поскольку значительная доля продаж сейчас приходится на цифровой сегмент. Вот десятка лидеров продаж в Великобритании за прошедшую неделю:

  1. Onimusha: Way of the Sword
  2. The Blood of Dawnwalker
  3. Pokémon Pokopia
  4. Mario Kart World
  5. Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
  6. Mortal Kombat 1
  7. EA Sports FC 26
  8. 007 First Light
  9. The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition
  10. Hogwarts Legacy

Тем временем Pokémon Pokopia, Mario Kart World и Tomodachi Life: Una Vita da Sogno продолжают демонстрировать отличные результаты.

Индустрия 18
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12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
w_temptation

постоянно посты про британский чарт продаж, он кому то интересен что ли?

12
Foreignberg

Игра реально очень качественная и сделана с душой. Кто любит самурайские экшены с классной боевкой и охрененными боссфайтами, которые ИМХО даже лучше, чем в той же Секиро, строго рекомендую к покупке.

6
CoolKaz

Капком студия года)

1
Fire_Lion
Апостлс

Скоро в зеленом магазине будет

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