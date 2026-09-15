Onimusha обошла The Blood of Dawnwalker и заняла первое место в британском чарте продаж

Новый британский чарт продаж за прошедшую неделю демонстрирует тенденцию, удивительно похожую на предыдущую: Onimusha: Way of the Sword и The Blood of Dawnwalker продолжают борьбу за первое место.
На этот раз — по итогам недели, завершившейся 13 сентября, — мы наблюдаем смену лидера: Onimusha: Way of the Sword заняла первую строчку, сместив проект студии Rebel Wolves на второе место, хотя их прямое соперничество продолжается.
В остальном обошлось без серьёзных сюрпризов: Orbitals — ещё одна игра, недавно дебютировавшая в чарте и являющаяся эксклюзивом для Nintendo Switch 2, — стремительно выбыла из первой десятки.
Очевидно, что и проект Capcom, и игра от Rebel Wolves тепло приняты публикой — даже с учётом продаж на физических носителях (именно эти данные отслеживает компания GfK для составления данного чарта).
Разумеется, это дает лишь частичное представление о рынке, поскольку значительная доля продаж сейчас приходится на цифровой сегмент. Вот десятка лидеров продаж в Великобритании за прошедшую неделю:
- Onimusha: Way of the Sword
- The Blood of Dawnwalker
- Pokémon Pokopia
- Mario Kart World
- Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
- Mortal Kombat 1
- EA Sports FC 26
- 007 First Light
- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition
- Hogwarts Legacy
Тем временем Pokémon Pokopia, Mario Kart World и Tomodachi Life: Una Vita da Sogno продолжают демонстрировать отличные результаты.
постоянно посты про британский чарт продаж, он кому то интересен что ли?
Игра реально очень качественная и сделана с душой. Кто любит самурайские экшены с классной боевкой и охрененными боссфайтами, которые ИМХО даже лучше, чем в той же Секиро, строго рекомендую к покупке.
Капком студия года)
Скоро в зеленом магазине будет