Onimusha: Way of the Swor принесет с собой возвращение классических механик и подарит игрокам легкий старт

Признайтесь, за последние двадцать лет мы уже почти свыклись с мыслью, что серия Onimusha осталась лишь приятным воспоминанием из золотой эпохи PlayStation 2. Казалось, что Capcom окончательно отправила франшизу на покой, ограничившись лишь редкими ремастерами. Однако недавний анонс возвращение фрашизы в лице Onimusha: Way of the Sword подарил новую надежду. Судя по новой информации из превью от Game Informer, это будет не просто ностальгическая прогулка, а серьезная попытка переосмыслить самурайский экшен для нового поколения.

Главным героем этого приключения станет легендарный фехтовальщик Миямото Мусаси, и это первая важная перемена. Режиссер игры Сатору Нихэй сразу расставил точки в плане сюжета, отметив, что прямой связи с прошлыми частями не будет. По его словам, в Way of the Sword не появятся персонажи из предыдущих игр, хотя разработчики и «включили элементы, которые отдают дань уважения ранним частям». Это делает проект идеальной точкой входа для тех, кто в силу возраста или других причин пропустил приключения Саманоскэ и Дзюбэя.

Что касается игрового процесса, то Capcom не собирается отказываться от корней. Нихэй подчеркивает, что «экшен — это абсолютно необходимый элемент, когда речь заходит о том, что делает игру Onimusha». Он подтвердил, что такие культовые механики, как поглощение душ павших врагов и знаменитые контратаки Иссэн, никуда не делись, и команда приложила немало усилий для их тщательной проработки. При этом игра не превратится в бездумную резню: разработчики обещают моменты и целые системы, требующие от игрока глубокого тактического мышления. Поклонники классики также могут быть спокойны за наличие характерного добивающего удара мечом сверху — Нихэй подтвердил, что «при определенных условиях Мусаси вонзает клинок в павшего врага».

Особое внимание в превью уделено месту действия — мистическому Киото. Если в прошлых частях разработчики порой заигрывали с научной фантастикой и даже роботами, то в Way of the Sword акцент сместился на мрачный фольклор. Режиссер призывает игроков внимательно изучать город, объясняя это тем, что Киото полон жутких легенд, уходящих корнями в глубь веков.

Вплетая эти истории в повествование, мы создали слияние фольклора и фэнтези, которое должно захватить игроков. Даже наша команда в Японии обнаружила мифы, о которых раньше никогда не слышала.

— поделился Нихэй.

В итоге Way of the Sword выглядит как смелый эксперимент, который сохраняет дух серии, но предлагает совершенно новый масштаб. Нам остается лишь дождаться, когда проект выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, чтобы лично оценить новую сторону древнего Киото в роли величайшего самурая.