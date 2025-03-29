Onimusha: Way of the Sword будет линейной игрой без связи с прошлыми играми серии

Издание Famitsu опубликовало новое интервью с Акихито Кадоваки, продюсером Onimusha: Way of the Sword, и Сатору Нихей, режиссером Onimusha: Way of the Sword. Из интервью стало известно множество новых подробностей о грядущей игре, которая выйдет в следующем году.
Новая Onimusha, Onimusha: Way of the Sword, может оказаться скорее «перезагрузкой», чем сиквелом, поскольку подтверждено, что в ней не будет связей с предыдущими играми, и игрокам не нужно будет играть в прошлые игры франшизы, чтобы понять, что происходит.
Кроме того, для тех, кто устал от игр с открытым миром, тоже есть хорошие новости: было подтверждено, что Way of the Sword будет линейной игрой.
- В Японии игра, скорее всего, получит рейтинг CERO Z (18+), несмотря на то, что в игре будет возможность отключить брызги крови и расчлененку.
- Поскольку это первая часть за 20 лет, разработчики решили не связывать ее с предыдущими играми, чтобы новые фанаты могли познакомиться с ней без предыдущих знаний.
- Разработчики намекнули, что в игре может появиться Сасаки Кодзиро, один из знаменитых соперников Миямото Мусаси.
- У Миямото Мусаси будут спутники во время его путешествия.
- Демоны имеют оригинальный дизайн.
- В игре будет система парирования.
- В трейлере была показана возможность подбирать окружение. Их можно использовать по-разному, в одном из случаев в качестве укрытия использовался стол.
- Специальные приемы работают так же, как и тактические снаряды из предыдущих игр.
- Среди оружия в игре подтвержден только меч. Однако в игре будет множество видов оружия.
- Разработчики вносят изменения в сложность, чтобы игра не была слишком легкой, но при этом они хотят, чтобы она понравилась более широкой аудитории. На данный момент еще не принято решение относительно того, какой будет сложность.
- На прохождение игры понадобится +/- 20 часов
- Много головоломок
- Много крови и расчлененки
- Никакого открытого мира, прогрессия завязана на прохождении уровней
- Сама игра является типичным самурайским боевиком, но с фишками присущими серии
Onimusha: Way of the Sword выйдет в 2026 году на PS5, Xbox Series X|S и PC, а ремастер Onimusha 2 - 23 мая 2025 года.
Очень жду, capcom не подведет
как я пропустил анонс этого шедевра 0_0