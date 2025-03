Onimusha: Way of the Sword будет линейной игрой без связи с прошлыми играми серии

Издание Famitsu опубликовало новое интервью с Акихито Кадоваки, продюсером Onimusha: Way of the Sword, и Сатору Нихей, режиссером Onimusha: Way of the Sword. Из интервью стало известно множество новых подробностей о грядущей игре, которая выйдет в следующем году.

Новая Onimusha, Onimusha: Way of the Sword, может оказаться скорее «перезагрузкой», чем сиквелом, поскольку подтверждено, что в ней не будет связей с предыдущими играми, и игрокам не нужно будет играть в прошлые игры франшизы, чтобы понять, что происходит.

Кроме того, для тех, кто устал от игр с открытым миром, тоже есть хорошие новости: было подтверждено, что Way of the Sword будет линейной игрой.

В Японии игра, скорее всего, получит рейтинг CERO Z (18+), несмотря на то, что в игре будет возможность отключить брызги крови и расчлененку.

Поскольку это первая часть за 20 лет, разработчики решили не связывать ее с предыдущими играми, чтобы новые фанаты могли познакомиться с ней без предыдущих знаний.

Разработчики намекнули, что в игре может появиться Сасаки Кодзиро, один из знаменитых соперников Миямото Мусаси.

У Миямото Мусаси будут спутники во время его путешествия.

Демоны имеют оригинальный дизайн.

В игре будет система парирования.

В трейлере была показана возможность подбирать окружение. Их можно использовать по-разному, в одном из случаев в качестве укрытия использовался стол.

Специальные приемы работают так же, как и тактические снаряды из предыдущих игр.

Среди оружия в игре подтвержден только меч. Однако в игре будет множество видов оружия.

Разработчики вносят изменения в сложность, чтобы игра не была слишком легкой, но при этом они хотят, чтобы она понравилась более широкой аудитории. На данный момент еще не принято решение относительно того, какой будет сложность.

На прохождение игры понадобится +/- 20 часов

Много головоломок

Много крови и расчлененки

Никакого открытого мира, прогрессия завязана на прохождении уровней

Сама игра является типичным самурайским боевиком, но с фишками присущими серии

Onimusha: Way of the Sword выйдет в 2026 году на PS5, Xbox Series X|S и PC, а ремастер Onimusha 2 - 23 мая 2025 года.