ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Onimusha: Way of the Sword 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.4 60 оценок

Onimusha: Way of the Sword будет линейной игрой без связи с прошлыми играми серии

Gruz_ Gruz_

Издание Famitsu опубликовало новое интервью с Акихито Кадоваки, продюсером Onimusha: Way of the Sword, и Сатору Нихей, режиссером Onimusha: Way of the Sword. Из интервью стало известно множество новых подробностей о грядущей игре, которая выйдет в следующем году.

Новая Onimusha, Onimusha: Way of the Sword, может оказаться скорее «перезагрузкой», чем сиквелом, поскольку подтверждено, что в ней не будет связей с предыдущими играми, и игрокам не нужно будет играть в прошлые игры франшизы, чтобы понять, что происходит.

Кроме того, для тех, кто устал от игр с открытым миром, тоже есть хорошие новости: было подтверждено, что Way of the Sword будет линейной игрой.

  • В Японии игра, скорее всего, получит рейтинг CERO Z (18+), несмотря на то, что в игре будет возможность отключить брызги крови и расчлененку.
  • Поскольку это первая часть за 20 лет, разработчики решили не связывать ее с предыдущими играми, чтобы новые фанаты могли познакомиться с ней без предыдущих знаний.
  • Разработчики намекнули, что в игре может появиться Сасаки Кодзиро, один из знаменитых соперников Миямото Мусаси.
  • У Миямото Мусаси будут спутники во время его путешествия.
  • Демоны имеют оригинальный дизайн.
  • В игре будет система парирования.
  • В трейлере была показана возможность подбирать окружение. Их можно использовать по-разному, в одном из случаев в качестве укрытия использовался стол.
  • Специальные приемы работают так же, как и тактические снаряды из предыдущих игр.
  • Среди оружия в игре подтвержден только меч. Однако в игре будет множество видов оружия.
  • Разработчики вносят изменения в сложность, чтобы игра не была слишком легкой, но при этом они хотят, чтобы она понравилась более широкой аудитории. На данный момент еще не принято решение относительно того, какой будет сложность.
  • На прохождение игры понадобится +/- 20 часов
  • Много головоломок
  • Много крови и расчлененки
  • Никакого открытого мира, прогрессия завязана на прохождении уровней
  • Сама игра является типичным самурайским боевиком, но с фишками присущими серии

Onimusha: Way of the Sword выйдет в 2026 году на PS5, Xbox Series X|S и PC, а ремастер Onimusha 2 - 23 мая 2025 года.

22
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
QuaveryAldora

Очень жду, capcom не подведет

2
Ms_M

как я пропустил анонс этого шедевра 0_0

0