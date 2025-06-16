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Onimusha: Way of the Sword 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.3 72 оценки

Onimusha: Way of the Sword - линейная игра, которая не будет слишком сильно фокусироваться на сложности

monk70 monk70

Возрождение Onimusha, серии боевиков Capcom, которая не видела новых частей почти двадцать лет, определенно удивило фанатов. Во время последнего Summer Game Fest 2025, где Onimusha: Way of the Sword была показана прессе, итальянский сайт Multiplayer имел возможность поговорить с разработчиками и узнать больше подробностей о предстоящей игре, например, о ее линейном дизайне уровней.

Onimusha: Way of the Sword, как правило, будет структурирована вокруг серии последовательных миссий. Будет ряд уровней, и, как показано в презентации, эти отдельные уровни будут иметь относительно линейный путь с некоторыми второстепенными областями: как только вы достигнете финального босса, вы побеждаете его и переходите к следующей миссии. Однако контент, показанный в презентации, был лишь небольшой частью того, что можно найти на уровне Киёмидзу-дэра. Хотя суть линейна, на каждом уровне есть много скрытого контента.

Одно можно сказать наверняка: Capcom не решила вернуть франшизу в качестве реакции на такие игры, как Dark Souls. На самом деле, они сказали, что цель вовсе не в том, чтобы создать особенно сложную игру.

Я могу без сомнений сказать, что мы решили вернуть Onimusha не из-за недавней тенденции особенно сложных видеоигр. Напротив, мы хотим гарантировать, что как можно более широкая аудитория сможет сразу же войти в игру и насладиться ею. Цель не в том, чтобы создать сложный опыт: мы хотим предложить правильное чувство удовлетворения как хардкорным геймерам, так и тем, кто подходит к игре с других точек зрения, например, насладиться сюжетом и обстановкой.

Похоже, что Onimusha: Way of the Sword будет больше сосредоточена на повествовании, поскольку разработчики признали, что это важный способ сделать игру доступной для более широкой аудитории.

Пока что у нас есть только общее окно релиза в 2026 году. Однако, поскольку игра была подтверждена как играбельная на Gamescom 2025, нельзя исключать выпуск в первой половине следующего года.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
ComprehensiveWestin

Ну слава разрабам... ИМХО засилье соулсоподобием честно говоря надоело..

9
Tommy.

слэшерок на вечерок получается

5
Alex Row

Press X to win

1
skualllionheart

Ну старые части были те же резиденты только про самурая с демонами в японии. Если в том же духе будет, то класс.

1