Onimusha: Way of the Sword может получить демоверсию

В 2026 году Capcom планирует выпустить три крупных игры: Resident Evil: Requiem, Pragmata и Onimusha: Way of the Sword. Как и в случае с новым IP, перед выпуском они могут получить демоверсию.

Акихито Кадоваки, продюсер самурайского экшена, рассказал в интервью 4Gamer, что 2026 год — особенный, так как именно в этом году в продажу поступит Onimusha: Way of the Sword, поэтому они хотят, чтобы с игрой познакомилось как можно больше людей. Цель, по словам Кадокавы, состоит в том, чтобы дать возможность большему количеству людей ознакомиться с игрой до ее полноценного релиза. Capcom намерена создать новые возможности для тестирования игры большим количеством игроков, хотя конкретных подробностей о том, как это будет сделано, он не раскрыл.

В то же время Сатору Нихэй выразился более конкретно, заявив, что «все» получат доступ к демоверсии. В своем комментарии для 4Gamer Нихэй сообщил, что прежде чем выпустить Onimusha: Way of the Sword, они хотят эффективно прорекламировать игру, чтобы привлечь к ней внимание и «рассмотреть возможность, благодаря которой каждый сможет опробовать ее до релиза, поэтому прошу вас следить за новостями».

Нихэй не сказал прямо, что будет демоверсия для домашнего использования, но, говоря о том, что у всех будет возможность попробовать игру до ее выхода, он практически подтвердил, что Capcom планирует поступить так же, как и с большинством своих крупных релизов: выпустить демоверсию или устроить бета-тестирование прежде, чем игра поступит в продажу.

Onimusha: Way of the Sword выйдет на PC, PS5 и Xbox Series в 2026 году.