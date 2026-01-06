Onimusha: Way of the Sword может получить демоверсию

В 2026 году Capcom планирует выпустить три крупных игры: Resident Evil: Requiem, Pragmata и Onimusha: Way of the Sword. Как и в случае с новым IP, перед выпуском они могут получить демоверсию.
Акихито Кадоваки, продюсер самурайского экшена, рассказал в интервью 4Gamer, что 2026 год — особенный, так как именно в этом году в продажу поступит Onimusha: Way of the Sword, поэтому они хотят, чтобы с игрой познакомилось как можно больше людей. Цель, по словам Кадокавы, состоит в том, чтобы дать возможность большему количеству людей ознакомиться с игрой до ее полноценного релиза. Capcom намерена создать новые возможности для тестирования игры большим количеством игроков, хотя конкретных подробностей о том, как это будет сделано, он не раскрыл.
В то же время Сатору Нихэй выразился более конкретно, заявив, что «все» получат доступ к демоверсии. В своем комментарии для 4Gamer Нихэй сообщил, что прежде чем выпустить Onimusha: Way of the Sword, они хотят эффективно прорекламировать игру, чтобы привлечь к ней внимание и «рассмотреть возможность, благодаря которой каждый сможет опробовать ее до релиза, поэтому прошу вас следить за новостями».
Нихэй не сказал прямо, что будет демоверсия для домашнего использования, но, говоря о том, что у всех будет возможность попробовать игру до ее выхода, он практически подтвердил, что Capcom планирует поступить так же, как и с большинством своих крупных релизов: выпустить демоверсию или устроить бета-тестирование прежде, чем игра поступит в продажу.
Onimusha: Way of the Sword выйдет на PC, PS5 и Xbox Series в 2026 году.
Круто. Одна из ожидаемых игр в 2026
Пробовал играть во все онимуши - не понравилась ни одна.
А эта игра - лучик света в тёмном царстве сосаликов и псевдослешеров.
Т.к. говорят, что японцы настолько любят исторического мечника Мусаси (гг игры) - что фэйлиться для кэпком довольно опасно.
Надеюсь на новаторскую и сложную боевую систему (нг2 не превзойдена уже почти 20 лет). Главное чтобы бои были поставлены профи боевых искусств, а не как в современных соус-экшн-рпг с доджами на 20 метров и весь экран в китайских фаерболах.
НГ2 это кал с кривой камерой и убогой боёвкой.Она не сложная,она кривая.И разумеется она уже 20 лет остаётся не превзойдённой,никто ж такую парашу уже не делает).
Никогда в Онимушу не играл,но геймплей этой игры мне нравится.Демка явно никому не помешает.Вообще люблю,когда разрабы демки выкатывают.Очень удобно полчасика поиграть и сразу понять будешь ты это покупать или нет.Я бы на самом деле обязывал всех крупных разрабов демки выпускать,чтобы не гадать).
отлично но я и без демки эту игру беру
ps и все имеют русскую озвучку,учитесь другие