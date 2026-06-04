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Onimusha: Way of the Sword 25.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
8.3 125 оценок

Onimusha Way of the Sword на PS5 Pro разочаровывает, но тесты развеивают опасения по поводу оптимизации на RE Engine

monk70 monk70

Onimusha: Way of the Sword выходит в самый насыщенный сентябрь за последнее время, но поклонники серии могут получить первое представление о следующей части, воспользовавшись играбельной демоверсией, доступной на всех платформах. И хотя первоначальная поддержка PlayStation 5 Pro (которая теперь включает PSSR 2) разочаровывает, первые тесты показывают, что масштабные проблемы с производительностью, наблюдавшиеся в Monster Hunter Wilds и Dragon's Dogma 2 из-за движка RE Engine, явно остались в прошлом.

Новое сравнительное видео, подготовленное ElAnalistaDeBits, демонстрирует игру, запущенную на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, в двух режимах отображения: «Качество» и «Производительность». С точки зрения качества изображения, различия между режимами отображения на обеих системах минимальны и их очень трудно заметить. Однако с точки зрения производительности PlayStation 5 Pro явно имеет преимущество, обеспечивая в режиме «Качество» частоту кадров в диапазоне 50 FPS и в районе 40 FPS с трассировкой лучей, которая недоступна на базовой системе. Таким образом, первоначальная поддержка более мощной консоли разочаровывает, но есть большая вероятность, что в финальной версии ситуация улучшится.

В чем Onimusha: Way of the Sword не разочаровывает, так это в оптимизации: демоверсия работает довольно хорошо на ПК даже в нативном разрешении 4K на высокопроизводительной системе. Новый предварительный анализ от MxBenchmarkPC показывает, как RTX 5080 запускает игру в разрешении 4K с NVIDIA DLSS в диапазоне 70 FPS, что является редкостью для многих современных игр.

С DLSS, установленным в режим качества и включенной трассировкой лучей, игра работает в диапазоне 80 FPS, который можно дополнительно повысить с помощью генерации кадров. Это, наряду с высокой производительностью PRAGMATA и Resident Evil Requiem, еще раз доказывает, насколько хорош движок RE Engine для линейных игр.

7
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Morpex333

Вот именно, что RE хорош только в закрытых и линейных локациях, а там, где хоть немного появляется намёк на открытый мир, или даже просто объёмный задний фон, движок начинается вести себя максимально рандомно от системы к системе(привет Прагмата). И проблемы его никуда не делись, та же догма спустя уже два с лишним года "допилов" всё ещё неиграбельна на большом количестве систем без ухищрений

7
Death to Spies

В чем Onimusha: Way of the Sword не разочаровывает, так это в оптимизации: демоверсия работает довольно хорошо на ПК даже в нативном разрешении 4K на высокопроизводительной системе. Новый предварительный анализ от MxBenchmarkPC показывает, как RTX 5080 запускает игру в разрешении 4K с NVIDIA DLSS в диапазоне 70 FPS, что является редкостью для многих современных игр.

С DLSS, установленным в режим качества и включенной трассировкой лучей, игра работает в диапазоне 80 FPS, который можно дополнительно повысить с помощью генерации кадров. Это, наряду с высокой производительностью PRAGMATA и Resident Evil Requiem, еще раз доказывает, насколько хорош движок RE Engine для линейных игр.

Как то фиолетово на ps5, главное на ПК все будет работать хорошо. )

4
AndruhaGruz

И хотя первоначальная поддержка PlayStation 5 Pro (которая теперь включает PSSR 2) разочаровывает.

Интересно где это она разочаровывает?

PlayStation 5 Pro обеспечивая в режиме «Качество» частоту кадров в диапазоне 50 FPS и в районе 40 FPS с трассировкой лучей а RTX 5080 запускает игру с NVIDIA DLSS в диапазоне 70 FPS.

4
KeyMaelorin

Много игор в этом году получается, да.

1
Yoshemitsu

Графон уровня Wuchang.

Может даже там получше будет.