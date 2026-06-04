Onimusha Way of the Sword на PS5 Pro разочаровывает, но тесты развеивают опасения по поводу оптимизации на RE Engine

Onimusha: Way of the Sword выходит в самый насыщенный сентябрь за последнее время, но поклонники серии могут получить первое представление о следующей части, воспользовавшись играбельной демоверсией, доступной на всех платформах. И хотя первоначальная поддержка PlayStation 5 Pro (которая теперь включает PSSR 2) разочаровывает, первые тесты показывают, что масштабные проблемы с производительностью, наблюдавшиеся в Monster Hunter Wilds и Dragon's Dogma 2 из-за движка RE Engine, явно остались в прошлом.

Новое сравнительное видео, подготовленное ElAnalistaDeBits, демонстрирует игру, запущенную на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, в двух режимах отображения: «Качество» и «Производительность». С точки зрения качества изображения, различия между режимами отображения на обеих системах минимальны и их очень трудно заметить. Однако с точки зрения производительности PlayStation 5 Pro явно имеет преимущество, обеспечивая в режиме «Качество» частоту кадров в диапазоне 50 FPS и в районе 40 FPS с трассировкой лучей, которая недоступна на базовой системе. Таким образом, первоначальная поддержка более мощной консоли разочаровывает, но есть большая вероятность, что в финальной версии ситуация улучшится.

В чем Onimusha: Way of the Sword не разочаровывает, так это в оптимизации: демоверсия работает довольно хорошо на ПК даже в нативном разрешении 4K на высокопроизводительной системе. Новый предварительный анализ от MxBenchmarkPC показывает, как RTX 5080 запускает игру в разрешении 4K с NVIDIA DLSS в диапазоне 70 FPS, что является редкостью для многих современных игр.

С DLSS, установленным в режим качества и включенной трассировкой лучей, игра работает в диапазоне 80 FPS, который можно дополнительно повысить с помощью генерации кадров. Это, наряду с высокой производительностью PRAGMATA и Resident Evil Requiem, еще раз доказывает, насколько хорош движок RE Engine для линейных игр.