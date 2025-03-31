Onimusha: Way of the Sword не будет соулслайком, уверяет Capcom

Анонс новой Onimusha мог вызвать у игроков следующий вопрос: «Еще один Souls-подобный проект?». И похоже, что разработчики стремятся абстрагироваться от концепции крайне сложного и наказуемого боя. Так, в интервью журналу Famitsu продюсер Акихито Кадоваки и геймдиректор Сатору Нихей рассказали, каким был их подход к разработке геймплея.
По их словам, в Way of the Sword не будет очень сложных механик. На самом деле, как подчеркнул Нихей, команда стремится к тому, чтобы «игру смогли пройти самые разные фанаты». « Поэтому мы не стремимся к чрезвычайно высокому уровню сложности». В то же время он гарантирует, что боссов будет не так легко победить, так что в этом вопросе баланс будет соблюден.
Кадоаки добавил, что в самой Capcom пока не решили, каким будет режим сложности, но он разделяет точку зрения геймдиректора, утверждающего, что они не хотят отталкивать игроков. Для команды главное - создать игру, в которую хочется играть.
Геймдиректор также подчеркнул одну из особенностей геймплея: парирование. Теперь у игроков будет возможность в нужный момент парировать атаку противника, и если выполнить все правильно, то можно получить преимущества в бою.
Релиз Onimusha: Way of the Sword запланирован на 2026 год для платформ PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
отлично!
Славу богу
СПАСИБО !
Это не будет соулслайк, но ключевая механика - парирование)) Это как со Стеллар Блейд, недавно прошел её и хочу сказать, что, имхо, это всё таки соулс, а не слешер, чтобы не говорили.
Как будто парирование впервые появилась только в соулсах
Отличная новость, ненавижу дарк соулс и ему подобный калл
А я обожаю, если будут парирования - есть надежда и на всё остальное))
Да, и она будет иметь 10 защит, плохую производительность и скорее всего опять отвратный графон. Ну прям как пара последних проектов от капком. Но и конечно как ни странно это купят и еще похвалят)
И ты будешь один из них.
Не
да хоть 100 защит
купи новый комп и не парься, ни разу еще денуво не мешала мне играть
только сталкер 2 лагал немного
если не можешь купить - игра не для тебя и все