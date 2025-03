Onimusha: Way of the Sword не будет соулслайком, уверяет Capcom

Анонс новой Onimusha мог вызвать у игроков следующий вопрос: «Еще один Souls-подобный проект?». И похоже, что разработчики стремятся абстрагироваться от концепции крайне сложного и наказуемого боя. Так, в интервью журналу Famitsu продюсер Акихито Кадоваки и геймдиректор Сатору Нихей рассказали, каким был их подход к разработке геймплея.

По их словам, в Way of the Sword не будет очень сложных механик. На самом деле, как подчеркнул Нихей, команда стремится к тому, чтобы «игру смогли пройти самые разные фанаты». « Поэтому мы не стремимся к чрезвычайно высокому уровню сложности». В то же время он гарантирует, что боссов будет не так легко победить, так что в этом вопросе баланс будет соблюден.

Кадоаки добавил, что в самой Capcom пока не решили, каким будет режим сложности, но он разделяет точку зрения геймдиректора, утверждающего, что они не хотят отталкивать игроков. Для команды главное - создать игру, в которую хочется играть.

Геймдиректор также подчеркнул одну из особенностей геймплея: парирование. Теперь у игроков будет возможность в нужный момент парировать атаку противника, и если выполнить все правильно, то можно получить преимущества в бою.

Релиз Onimusha: Way of the Sword запланирован на 2026 год для платформ PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.