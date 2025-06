Onimusha: Way of the Sword не перевернёт серию с ног на голову - создатели не собираются следовать тенденциям

Onimusha: Way of the Sword — первая игра культовой серии Capcom за почти 20 лет. Создатели знают, что рынок экшен-игр сильно изменился за это время, но они не намерены поддаваться тенденциям.

Режиссер Onimusha: Way of the Sword Сатору Нихэй заявил в интервью Automaton-Media, что новая часть не будет ни игрой с открытым миром, ни представителем жанра soulslike. Игра ориентирована как на старых фанатов, так и на людей, которые не чувствуют себя уверенно в экшен-играх.

Onimusha: Way of the Sword — это не игра с открытым миром, и она, безусловно, не является игрой в жанре «умереть и попробовать снова». Хотя она, несомненно, понравится опытным любителям экшена, нашей целью было создать игру, в которую также получат удовольствие игроки, не считающие экшены своей сильной стороной. В Way of the Sword мы сосредоточились в основном на представлении столкновения клинков через действие.

Этими словами создатель подтвердил, что игровой процесс будет в основном состоять из сражений на мечах, хотя недостатка в механике, характерной для серии, не будет.

Возможность мгновенно убивать слабых врагов с помощью обычного Иссена является одним из характерных элементов игрового процесса серии, и она также появится в новой игре. Другие действия, которые мы решили оставить без изменений, связаны с перчаткой Они. Способность поглощать души также будет присутствовать в Way of the Sword, и как часть идентичности серии мы считаем это очень важным.

В то же время игра предложит новую механику, основанную на контратаках. Отклонение — это функция отражения ударов, которая расходует выносливость босса, в то время как Перенаправление позволит вам обратить удар, нанесённый противником, против него самого, благодаря чему противник будет выведен из равновесия и даже сможет нанести вред другим противникам, находящимся поблизости.

Однако, говоря о том, что Onimusha: Way of the Sword — это не игра с открытым миром, Сатору Нихей имел в виду, что она по-прежнему будет предлагать линейную историю и поэтапное развитие.

Onimusha: Way of the Sword выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2026 году.