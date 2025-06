Onimusha: Way of The Sword не подвергнут цензуре ни в одном регионе

Релиз Onimusha: Way of The Sword в 2026 году ознаменует 20-летие с момента выхода последней основной части серии. Благодаря реалистичному экшену и кровавым эффектам разработчики ожидают, что игра получит рейтинг CERO Z (18+) в Японии. Хотя официально она еще не была оценена в других регионах, Capcom заявляет, что содержание игры останется неизменным во всех версиях.

В интервью 4Gamer директор Onimusha: Way of The Sword Сатору Нихей и продюсер Акихито Кадоваки рассказали о взрослом контенте игры и о том, как они планируют представить его мировой аудитории. Нихей объясняет, что игра, как ожидается, получит рейтинг 18+ из-за кровавых изображений отрубленных частей тела. Это напрямую связано с новой механикой в Onimusha, которая позволяет вам уничтожать части тела врага после того, как вы его ошеломите. Кадоваки поясняет, что сцены были слишком кровавыми, чтобы включать их в японский трейлер игры, однако это не означает, что сама игра будет смягчена. Он заверяет фанатов, что все версии Onimusha, будь то японская версия или международная версия, будут соответствовать первоначальным намерениям разработчиков для игры.

Onimusha: Way of The Sword была создана с мыслью о том, что «все на планете наслаждаются одной и той же игрой», что означает, что нет никаких различий между внутренней и зарубежной версиями игры — мы хотели предоставить всем одинаковый опыт. Кроме того, будут настройки для переключения сцен расчленения и регулировки количества крови, которую вы видите на экране.

Что касается рейтинга игры в Японии, Кадоваки говорит, что изначально команда намеревалась сделать отдельные версии, которые будут нацелены на рейтинг 17+ и 18+ соответственно. Однако он замечает, что версии игр 18+, похоже, просто более популярны среди игроков — если в игре есть цензурированная и нецензурированная версии, игроки, скорее всего, выберут нецензурированную. Кроме того, и это самое важное, команда разработчиков считала, что нецензурированная версия не сможет раскрыть весь потенциал игры — поэтому они решили в конечном итоге отказаться от идеи отдельной версии 17+. Наконец, Нихей и Кадоваки объявили, что следующая порция новой информации и демоверсия игры будут анонсированы в августе, во время Gamescom этого года.

Onimusha: Way of the Sword планируется выпустить в 2026 году для ПК (Steam), PS5 и Xbox Series X❘S.