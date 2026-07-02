Onimusha: Way of the Sword перенесли на три недели - теперь игра выйдет 4 сентября

Компания Capcom перенесла дату выхода экшена Onimusha: Way of the Sword с ранее объявленной 25 сентября на 4 сентября, на три недели раньше запланированного. Игра будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store.

Действие Onimusha: Way of the Sword разворачивается в эпоху Эдо и знакомит нас с новым главным героем, Миямото Мусаси, самураем, который владеет Перчаткой Они. Его цель — уничтожить демонов, известных как Джемма, чудовищ из самых глубин Ада, проявляющихся в виде Злобы.

Перчатка Они остаётся ключевой механикой, позволяющей игрокам поглощать души врагов в середине боя, чтобы восстановить здоровье и использовать разрушительные специальные приёмы. Видеоролик демонстрирует боевую систему, показывая поединки один на один, контратаки и взаимодействие с окружающей средой, которые добавляют новые грани в сражения.

Команда разработчиков планирует сделать основную сюжетную линию Way of the Sword примерно 20-часовой, но это лишь приблизительная оценка, и она ещё не окончательная. Бесплатная демоверсия уже доступна.