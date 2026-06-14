Onimusha: Way of the Sword предложит мощные графические режимы на консолях*, а на ПК - ставку на апскейлинг**

Onimusha: Way of the Sword снова в центре внимания и готова завершить сильный год для Capcom. Разработчики раскрыли официальные разрешения и частоту кадров для всех платформ.

Xbox Series X и PS5 работают в режиме производительности с масштабированием до 2160p/60 FPS и в режиме качества — до 2160p/30-40 к/с. На Xbox Series S вы получаете масштабированное изображение 1080p/60 к/с и 1080p/30-50 к/с в последнем режиме. Имейте в виду, что частота кадров в режиме производительности может варьироваться в некоторых сценах.

Что касается Nintendo Switch 2, режим ТВ предлагает масштабированное изображение 1080p, а портативный режим работает с масштабированным изображением 900p. Оба режима работают с частотой 30 к/с, хотя вы можете включить переменную частоту кадров для 30-40 к/с.

Минимальные требования для ПК включают процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3100, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту GeForce GTX 1660 (6 ГБ) или Radeon RX 5500 XT (8 ГБ). Однако на низких настройках вы получите всего 30 к/с.

На самых высоких настройках, то есть на ультра, вам потребуется такое же количество оперативной памяти, процессор Core i5-12400 или Ryzen 7 5700, а также видеокарта RTX 4070 Ti (12 ГБ) или Radeon RX 7900 XT (20 ГБ). Этого будет достаточно для 60 к/с на ультра-настройках и разрешении 2160p.

Однако все эти тесты проводились с включённой поддержкой DLSS 4.0/FSR 3.1, и вы всё ещё можете наблюдать падение частоты кадров в ресурсоёмких моментах. Nvidia DLSS 4.5 доступна для дальнейшего повышения производительности, но поддержка FSR 4.0 отсутствует.

Onimusha: Way of the Sword выходит 25 сентября.