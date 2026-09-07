Onimusha: Way of the Sword продалась тиражом более миллиона копий за первый день - Capcom раскрыла официальные данные

Capcom раскрыла официальные данные о продажах Onimusha: Way of the Sword. Новый экшен показал сильный старт, разойдясь тиражом более миллиона копий всего за первый день после релиза.

Одновременно компания подтвердила, что общий тираж серии Onimusha превысил 10 миллионов копий. Таким образом, возвращение франшизы после длительного перерыва получило заметный интерес со стороны игроков.

В Capcom отмечают, что подготовка к запуску включала несколько демоверсий и практические демонстрации, благодаря которым компания стремилась повысить узнаваемость игры среди широкой аудитории. По словам издателя, именно эти маркетинговые инициативы помогли Onimusha: Way of the Sword преодолеть отметку в миллион проданных копий уже в день выхода.

В компании также подчеркнули стратегию по возрождению интеллектуальной собственности, которая долгое время не получала новых частей. Capcom намерена и дальше использовать свой обширный каталог франшиз, сочетая выпуск крупных новинок с возвращением давно забытых серий.

Успех Onimusha: Way of the Sword показывает, что ставка Capcom на возвращение старых брендов может приносить серьёзные результаты. Для Onimusha это особенно заметный показатель — серия не просто вернулась после долгого отсутствия, но и получила миллионную аудиторию практически сразу после релиза.