Onimusha: Way of the Sword: раскрыт размер скачиваемых файлов и дата предзагрузки для PS5

За несколько дней до запуска Onimusha: Way of the Sword появилась информация о размере скачиваемых файлов и дате предварительной загрузки для версии PS5 новой части культовой серии Capcom.

По данным PlayStation Game Size в X, для версии 1.000.001 игры потребуется 41,235 ГБ. Патч на старте продаж может увеличить эту цифру, что немного изменит общий размер. Размер соответствует примерно 50 ГБ, необходимым на ПК, в то время как в eShop для Switch 2 указан размер загрузки в 32 ГБ.

Что касается предварительной загрузки, PlayStation Store сохраняет свой обычный ранний период: вы сможете начать загрузку файлов игры начиная с полуночи 2 сентября.

Напоминаем, что игра будет доступна с 4 сентября на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК (Steam). Вы также можете опробовать некоторые разделы благодаря демо-версии, доступной на всех платформах и недавно обновлённой новым контентом.