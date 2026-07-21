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Onimusha: Way of the Sword 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
8.4 146 оценок

Onimusha: Way of the Sword стала новой игрой с обложки Game Informer

monk70 monk70

Издание Game Informer представило новый номер журнала, главной темой которого стала Onimusha: Way of the Sword. В ближайшие недели редакция обещает выпустить серию эксклюзивных материалов, посвящённых долгожданному возвращению культовой серии Capcom.

Читателей ждут:

  • подробный рассказ о разработке игры;
  • интервью с создателями;
  • новые детали боевой системы и игрового процесса;
  • эксклюзивные материалы о мире и персонажах;
  • свежие скриншоты и концепт-арты.

Ранее журналисты Game Informer уже смогли ознакомиться с демоверсией проекта и высоко оценили обновлённую боевую систему, отметив зрелищные дуэли, упор на парирования и более современный подход к классической формуле Onimusha.

Onimusha: Way of the Sword выйдет 4 сентября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК. Игра станет первой новой основной частью серии почти за двадцать лет.

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