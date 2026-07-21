Onimusha: Way of the Sword стала новой игрой с обложки Game Informer

Издание Game Informer представило новый номер журнала, главной темой которого стала Onimusha: Way of the Sword. В ближайшие недели редакция обещает выпустить серию эксклюзивных материалов, посвящённых долгожданному возвращению культовой серии Capcom.

Читателей ждут:

подробный рассказ о разработке игры;

интервью с создателями;

новые детали боевой системы и игрового процесса;

эксклюзивные материалы о мире и персонажах;

свежие скриншоты и концепт-арты.

Ранее журналисты Game Informer уже смогли ознакомиться с демоверсией проекта и высоко оценили обновлённую боевую систему, отметив зрелищные дуэли, упор на парирования и более современный подход к классической формуле Onimusha.

Onimusha: Way of the Sword выйдет 4 сентября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК. Игра станет первой новой основной частью серии почти за двадцать лет.