Onimusha: Way of the Sword стала второй игрой Capcom, доступной для покупки в Epic Games Store

Компания Capcom продолжает точечно наращивать своё присутствие в Epic Games Store. Ранее первой игрой японского издателя в этом магазине стала Resident Evil Requiem. 30 октября 2025 года в Epic Games Store, как и в Steam, стал доступен предварительный заказ девятой номерной части серии сурвайвал-хорроров.

И хотя другие хиты от Capcom, вышедшие в 2026 году, — Pragmata и Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection — в магазине компании Epic Games не появились, предстоящий самурайский экшен Onimusha: Way of the Sword тем не менее стал доступен на этой площадке. Предварительные заказы грядущего проекта японской компании открылись 3 июня 2026 года на всех платформах, в том числе в Epic Games Store.

Как и в Steam, игра представлена в трёх изданиях с ценами, аналогичными оным в магазине компании Valve. Стоимость стандартного издания составляет 69,99 долларов, издания Deluxe — 79,99 долларов, издания Premium Deluxe — 89,99 долларов. Покупка с российских учётных записей недоступна.

Выход Onimusha: Way of the Sword запланирован на 25 сентября 2026 года.