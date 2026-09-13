Onimusha: Way of the Sword успешно стартовала в Японии

Последние недели принесли игровой индустрии отличные показатели продаж. Геймеры активно покупают как крупные новинки, так и менее масштабные проекты, а также переиздания старых игр. Насыщенный график релизов приводит к тому, что в рейтингах продаж регулярно происходят заметные изменения.
Это подтверждают данные из различных регионов, включая свежий чарт от журнала Famitsu, отражающий ситуацию на японском рынке за последнюю неделю. Список демонстрирует интерес аудитории к физическим копиям игр и преподносит любопытные результаты. Полный топ-10 самых продаваемых игр представлен ниже.
Продажи игр в Японии (31.08 — 06.09)
- [PS5] Onimusha: Way of the Sword — 76 530
- [NS] Rhythm Heaven Groove — 29 360 (всего: 975 289)
- [NS2] Onimusha: Way of the Sword — 19 499
- [NS2] Splatoon Raiders — 10 267 (всего: 648 529)
- [NS] Tomodachi Life: Living the Dream — 9 880 (всего: 1 595 536)
- [NS2] Elden Ring — 6 559 (всего: 34 163)
- [PS5] The Blood of Dawnwalker — 4 618
- [NS2] Mario Kart World — 4 259 (всего: 3 028 216)
- [NS2] Orbitals — 3 949
- [NS] Minecraft — 3 754 (всего: 4 274 163)
На этот раз первое место заняла новинка — Onimusha: Way of the Sword. Возрождение серии от Capcom явно вызвало значительный интерес у японских игроков, что позволило проекту сразу же обойти прежних лидеров. Это отличный старт для франшизы, которой пришлось ждать выхода новой полноценной части целых 20 лет.
Слишком лёгкая ( враги не атакуют
Japan für die Japaner! Nur für Samurai!!!!
Прошёл на дня, хорошая игра, только жаль что квесты унылые и боссы в конце часто стали повторять, а так игра получилась хорошей, проходилась налегке в спокойном темпе после работы самое то, ласт босс прям зашел в конце игры, прям добротную игру сделали , надеюсь вторую часть сделают.