Onimusha: Way of the Sword защитят Denuvo на релизе - информация появилась на странице игры в Steam

Компания Capcom решила продолжить использование системы защиты Denuvo в PC-версии Onimusha: Way of the Sword, не смотря на последние взломы её последних двух игр вышедших относительно совсем недавно. Информация появилась на официальной странице игры в Steam, где среди стороннего программного обеспечения указана технология защиты от несанкционированного копирования.

Onimusha: Way of the Sword станет первой полностью новой частью серии более чем за 20 лет. Действие игры разворачивается в Киото начала периода Эдо, охваченном зловещей Малисой, а главным героем выступит легендарный самурай Миямото Мусаси, вооружённый Перчаткой Они и сражающийся с демоническими существами Генма.

Недавно Capcom также объявила дату выхода проекта — 25 сентября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Одновременно с этим для игроков стала доступна бесплатная демоверсия, позволяющая ознакомиться с боевой системой и одним из ранних эпизодов игры.