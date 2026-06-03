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Onimusha: Way of the Sword 25.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
8.4 120 оценок

Onimusha: Way of the Sword защитят Denuvo на релизе - информация появилась на странице игры в Steam

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Компания Capcom решила продолжить использование системы защиты Denuvo в PC-версии Onimusha: Way of the Sword, не смотря на последние взломы её последних двух игр вышедших относительно совсем недавно. Информация появилась на официальной странице игры в Steam, где среди стороннего программного обеспечения указана технология защиты от несанкционированного копирования.

Onimusha: Way of the Sword станет первой полностью новой частью серии более чем за 20 лет. Действие игры разворачивается в Киото начала периода Эдо, охваченном зловещей Малисой, а главным героем выступит легендарный самурай Миямото Мусаси, вооружённый Перчаткой Они и сражающийся с демоническими существами Генма.

Недавно Capcom также объявила дату выхода проекта — 25 сентября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Одновременно с этим для игроков стала доступна бесплатная демоверсия, позволяющая ознакомиться с боевой системой и одним из ранних эпизодов игры.

Индустрия
15
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Олег Шандер

Ну вот зачем CAPCOM наступает на одни и те же грабли?!

9
DishonestSherman

Я понял, покупать защиту у Irdeto это уже как "благотворительность" ну чтобы ребята не начали себе вены массово вскрывать :) Иначе я не понимаю зачем игроделы делают вид, что их игры не будут взломаны в день релиза...

5
Авраам Линкольн

А кто-то ждал другого от помойки под названием КрэпКам!? Хорошие игры не нуждаются в защите, их и так все купят. А разный шлак надо защищать, чтобы получить хоть немного продаж.

1
WerGC

ожидаемо

shecter

В демке вроде норм тянет,правда там уже по умолчанию впаяли DLSS...Эх,какая жалость,на RE Engine были надежды,что хотя бы Capcom не будут всратым UE5 пользоваться,но потом Хуанг придумал патх трейсинг,недоступный моей 3080...