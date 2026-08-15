Опубликовано новое ASMR-видео Onimusha: Way of the Sword с демонстрацией игровых локаций

Разработчики ожидаемого экшена Onimusha: Way of the Sword представили новый атмосферный трейлер в формате ASMR. Ролик предлагает зрителям совершить медитативную прогулку по ключевым локациям игры вместе с главным героем Мусаси.

В отличие от предыдущих геймплейных демонстраций, свежее видео полностью сфокусировано на звуковом дизайне и эмбиенте. Авторы отказались от динамичных боевых сцен, чтобы максимально точно передать аутентичный шум окружения и уникальную атмосферу виртуальной Японии.

В ходе виртуальной экскурсии игрокам показали три детально проработанные зоны:

Святилище Ясуи Компира-гу (Yasui Konpira-gu Shrine);

Прибежище Они (Oni Refuge);

Храм Рокудо Тинно-дзи (Rokudo Chinno-ji Temple).

Данный тур позволяет оценить масштабы и эстетику пространств, которые геймеры смогут исследовать самостоятельно уже в ближайшее время.

Релиз Onimusha: Way of the Sword состоится 4 сентября на PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S. Проект получит полную русскую локализацию. Оформить предварительный заказ или бесплатно опробовать демоверсию игры можно уже сейчас.