Опубликованы полные системные требования Onimusha: Way of the Sword

Capcom обновила официальный сайт Onimusha: Way of the Sword, опубликовав полный диапазон системных требований для ПК, от минимальных настроек для игры в 1080p и 30 кадров в секунду до ультра-конфигурации, предназначенной для 4K при 60 кадрах в секунду с максимальными настройками.
Как подтвердит любой, кто пробовал демоверсию, игра кажется вполне доступной даже на старых конфигурациях. Для рекомендуемых требований (1080p с масштабированием до 60 кадров в секунду, средние настройки) достаточно процессора i5-10400 или Ryzen 5 3600 в паре с видеокартой RTX 2060 или RX 6600. Однако для достижения ультра-настроек в 4K при 60 кадрах в секунду Capcom рекомендует RTX 4070 Ti или Radeon RX 7900 XT.
Минимальные (1080p, 30 к/с, низкие):
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3100
- Память: 16 ГБ
- Видеокарта: GeForce GTX 1660 (6 ГБ) / Radeon RX 5500 XT (8 ГБ)
- Видеопамять: 6 ГБ
- DirectX: Версия 12
- Место на диске: 50 ГБ SSD
Рекомендуемые требования (1080p, 60 к/с, средние):
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600
- Память: 16 ГБ
- Видеокарта: GeForce RTX 2060 Super (8 ГБ) / Radeon RX 6600 (8 ГБ)
- Видеопамять: 8 ГБ
- DirectX: Версия 12
- Место на диске: 50 ГБ SSD
Высокие требования (1440p, 60 к/с, высокие):
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600
- Память: 16 ГБ
- Видеокарта: GeForce RTX 4060 Ti (16 ГБ) / Radeon RX 6750 XT (12 ГБ)
- Видеопамять: 12 ГБ
- DirectX: Версия 12
- Место на диске: 50 ГБ SSD
Ультра (4K, 60 к/с, ультра):
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel Core i5-12400 / AMD Ryzen 7 5700
- Память: 16 ГБ
- Видеокарта: GeForce RTX 4070 Ti (12 ГБ) / Radeon RX 7900 XT (20 ГБ)
- Видеопамять: 12 ГБ
- DirectX: Версия 12
- Место на диске: 50 ГБ SSD
Как и на прошлые игры Капком можно сказать. Нормальные системки
Картинка, правда, уже не так поражает. Надо конторе уже обновить двигало.