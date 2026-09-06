Пиковый онлайн Onimusha: Way of the Sword превысил 81,5 тыс. игроков - это больше, чем у RE2 и SF6

Японская компания Capcom продолжает удерживать статус одного из самых успешных издателей современности. Каждый новый релиз компании оправдывает ожидания аудитории, и долгожданное возвращение культовой франшизы Onimusha не стало исключением.

Фанаты ждали полноценного продолжения серии ровно 20 лет — последняя крупная игра франшизы вышла еще в 2006 году на PlayStation 2. За два десятилетия индустрия сильно изменилась, как и сама Capcom, которая в середине 2000-х только начинала переориентироваться на западный рынок. Из-за столь долгого затишья возвращение бренда вызывало у экспертов и игроков оправданные опасения.

Тем не менее релиз Onimusha: Way of the Sword можно официально считать успешным. Новинка со старту обошла по популярности такие хиты издателя, как Street Fighter 6 и ремейк Resident Evil 2. До рекордов Devil May Cry 5 игра немного не дотянула, однако её пиковый онлайн в Steam уже превысил 81 500 одновременных игроков.

Для франшизы, о существовании которой до этого момента помнили преимущественно ветераны гейминга, заставшие «золотую эру» PlayStation 2, это выдающийся результат. Проект доказал, что у старых IP Capcom все еще есть огромный коммерческий потенциал.