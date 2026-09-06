ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Onimusha: Way of the Sword 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
8.5 214 оценок

Пиковый онлайн Onimusha: Way of the Sword превысил 81,5 тыс. игроков - это больше, чем у RE2 и SF6

Gruz_ Gruz_

Японская компания Capcom продолжает удерживать статус одного из самых успешных издателей современности. Каждый новый релиз компании оправдывает ожидания аудитории, и долгожданное возвращение культовой франшизы Onimusha не стало исключением.

Фанаты ждали полноценного продолжения серии ровно 20 лет — последняя крупная игра франшизы вышла еще в 2006 году на PlayStation 2. За два десятилетия индустрия сильно изменилась, как и сама Capcom, которая в середине 2000-х только начинала переориентироваться на западный рынок. Из-за столь долгого затишья возвращение бренда вызывало у экспертов и игроков оправданные опасения.

Тем не менее релиз Onimusha: Way of the Sword можно официально считать успешным. Новинка со старту обошла по популярности такие хиты издателя, как Street Fighter 6 и ремейк Resident Evil 2. До рекордов Devil May Cry 5 игра немного не дотянула, однако её пиковый онлайн в Steam уже превысил 81 500 одновременных игроков.

Для франшизы, о существовании которой до этого момента помнили преимущественно ветераны гейминга, заставшие «золотую эру» PlayStation 2, это выдающийся результат. Проект доказал, что у старых IP Capcom все еще есть огромный коммерческий потенциал.

ПК 9
45
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
Ответынамоикоментынечитаю

Не, ну тупо игра года для меня, не ожидал даже.

13
Night Driving Avenger

Может хоть теперь сдуют пыль с Дино Кризиса, спрос на старые франшизы явно есть

7
WishfulWynne

Так и не решил покупать ее или нет

2
Алексей Алишев

Круто, но проходить я буду на nintendo switch 2.

1
Raymon9

Я редко покупаю игры но последние 3 крупные игры капком я купил, это что то да значит) и даже прошел до конца не без удовольствия

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ