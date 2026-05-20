По слухам, работа над Onimusha: Way of the Sword "идёт полным ходом" и выйдет в 2026 году

Благодаря оглушительному успеху Resident Evil Requiem, разошедшегося тиражом в семь миллионов копий, и Pragmata, преодолевшей отметку в два миллиона копий, Capcom в этом году демонстрирует невероятные результаты. Дата выхода следующего крупного релиза, Onimusha: Way of the Sword, ещё не объявлена, но, по словам инсайдера NateTheHate, «работа идет полным ходом и запланирована на этот год».

Не то чтобы Capcom указывала на обратное, но всегда приятно слышать, что прогресс идет хорошо. Что касается объявления даты релиза, есть два возможных варианта: следующий State of Play 2 июня или Summer Game Fest 5 июня. Издатель обычно активно участвует в обоих мероприятиях.

Но когда же состоится релиз? Июль или август вполне возможны, особенно учитывая, что команда подтвердила в марте прошлого года, что работает над «финальными этапами» разработки. Сентябрь может быть менее предсказуемым из-за других громких проектов, таких как Marvel’s Wolverine, Phantom Blade Zero, The Blood of Dawnwalker и так далее, которые привлекают к себе внимание. В октябре, предположительно, выйдет Call of Duty: Modern Warfare 4, а ноябрь исключён из-за Grand Theft Auto 6.