Подробности об Onimusha: Way of the Sword - новый протагонист и расчлененка

Capcom не представила нового геймплея Onimusha: Way of the Sword, долгожданного продолжения знаменитой серии. Однако она сообщила несколько новых подробностей, в том числе подтвердила наличие нового протагониста и типов врагов.
Продюсер Акихито Кадоваки и директор игры Сатору Нихей обозначили три основных аспекта игры. Первый - это убедительные персонажи, среди которых "уникальный актерский состав", а второй - сеттинг - Киото в начале эпохи Эдо. Он полон загадочных мест с тревожными историями и драматизмом.
Третья часть - это "захватывающий бой на мечах", и хотя дальнейшие подробности еще не известны, Кадоваки подтвердил наличие расчлененки и крови. Конечно, главный герой также владеет перчаткой Oni Gauntlet, которая используется для высасывания душ из убитых врагов.
Onimusha: Way of the Sword выйдет в 2026 году для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
Чё за тупая болтовня в ролике, где кадры из игры?)))
их не существует
только кенеширо ( ну или же сиро кому как удобнее произносить ) и не нужны нам иные
так тут про нового персонажа говорится вроде а не про актёра озвучки, разве нет? не, конечно понятно что привыкли к персонажу и его голосу, но в серии не первый раз главного героя меняют, так что не в новинку, плюс может Самоноске, так его вроде зовут если не путаю?, может быть он появится в игре на второстепенных не игровых ролях или хотябы в качество камео, как дань уважения оригинальному персонажу и чтобы фанатов до поросячего визга довести, кто знает? нам же инфы до сих пор никакой толком по игре не дали, кроме красивого трейлера.
его что в редакторе дарк солс 2 делали ?
Да лишь бы это был не соул лайк.Хотя по всем признакам это именно он.
Дзюбей конечно тоже прекрасен,но нам по любому нужен Саманоске(хоть в каком то виде) Персонаж был в 3 из 4 игр. Он нам уже как родной:)
Я так понял тут новый герой не просто так, они вероятно решили сделать полный перезапуск серии а не продолжение, тогда как бы фанатам не хотелось увидеть привычного персонажа его в перезапуске вообще в принципе может и не быть, да и Саманоске знаем по сути как говорится "ты да я да мы с тобой", ведь фанатская база у Онимуши пожалуй самая маленькая из всех серий Capcom, я смотрел реакции в инете, в 80% случаев люди не то что не знают серию Онимуши, многие вообще думали что это был анонс новой Nioh или Sekiro, хотя там было понятно что за игра уже с первых секунд трейлера, мне прям даже обидно было такое слышать от людей, имеющих огромную аудиторию и считающиеся игровыми журналистами, но это вот как раз скорее всего из-за того что серия известная по сути только среди фанатов.
А вот по поводу геймплея я бы не спешил с выводами, нас уже в который раз кормят одним и тем же трейлером и никакой конкретики нет, не информации, ни кадров, ни геймплейного видео, вообще ничего, а по трейлеру да, в глаза бросается соулслайк, но если присмотреться то она так же похожа и на God of War с теми же эффектами и добиваниями, так что это может быть как соулслайк так и слэшер, будем надеяться что слэшер, ибо соулслайков итак хватает и давайте откровенно, соулслайк жанр далеко не всем заходят ведь они зачастую безумно сложные и вызывают подгорание пятой точки, а вот слэшер куда больше публику сможет охватить, так что я всё же делаю ставку на слэшер в духе новых God of War, но посмотрим, надеюсь в ближайшее время что-то появится по игре и нам не будут тыкать в лицо один и тот же трейлер до 2026 года.
Надеюсь крит. удары тоже будут на месте. Это ж тоже одна из фишек Онимуши
Наконец то. Есть что-то в этом, убив врага, наполняешь глаз остатками душ, еще на ps2 затягивала это тема.
Японские мужчины ужасно выглядят...
Да и наши есть кто не лучше выглядят))
Без Жана Рено сами играйте в эту вашу Онимушу.
Оруууу