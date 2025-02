Подробности об Onimusha: Way of the Sword - новый протагонист и расчлененка

Capcom не представила нового геймплея Onimusha: Way of the Sword, долгожданного продолжения знаменитой серии. Однако она сообщила несколько новых подробностей, в том числе подтвердила наличие нового протагониста и типов врагов.

Продюсер Акихито Кадоваки и директор игры Сатору Нихей обозначили три основных аспекта игры. Первый - это убедительные персонажи, среди которых "уникальный актерский состав", а второй - сеттинг - Киото в начале эпохи Эдо. Он полон загадочных мест с тревожными историями и драматизмом.

Третья часть - это "захватывающий бой на мечах", и хотя дальнейшие подробности еще не известны, Кадоваки подтвердил наличие расчлененки и крови. Конечно, главный герой также владеет перчаткой Oni Gauntlet, которая используется для высасывания душ из убитых врагов.

Onimusha: Way of the Sword выйдет в 2026 году для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.