Продюсер Onimusha: Way of the Sword удивлён количеством релизов в сентябре

Onimusha: Way of the Sword стала одной из первых игр, подтвердивших дату выхода на летних презентациях в июне, появившись в последнем выпуске State of Play, где была указана дата 25 сентября.

Однако к моменту завершения Summer Game Fest неделей позже десятки других игр также подтвердили сентябрьские даты релиза, поскольку издатели пытались избежать предстоящего ноябрьского запуска Grand Theft Auto 6.

В ту же неделю, когда Onimusha должна поступить в продажу, запланированы выходы Dune: Awakening для консолей, Control Resonant, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, Hot Wheels Infinite Rush и Silent Hill Townfall.

В числе других игр, релиз которых запланирован на период в десять дней после Onimusha, — Fire Emblem: Fortune’s Weave, RuneScape: Dragonwilds, Marvel’s Wolverine, Ace Combat 8: Wings of Ikaruga и Minecraft Dungeons 2.

Продюсер Onimusha: Way of the Sword Акихито Кадоваки заявил, что был удивлён таким плотным графиком сентябрьских релизов, но не беспокоится о том, что это повлияет на продажи игры.

Кадоваки рассказал об этом в интервью VGC:

Мы были довольно удивлены. Вероятно, мы ожидали, что в этот период будет много игр, но всё равно были удивлены, увидев, как много их оказалось.

Он также выделил несколько преимуществ, которые могут помочь Onimusha: Way of the Sword выделиться из толпы.

Мы считаем, что наш главный герой, Мусаси, является ключевым преимуществом, наряду с удовольствием от самой боевой системы. Механика Иссен, парирование и всё остальное вместе создают действительно уникальный, свежий опыт, поэтому мы не беспокоимся.