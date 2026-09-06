Ради Onimusha: Way of the Sword Capcom пришлось добавить в RE Engine совершенно новую систему динамического расчленения

При создании Onimusha: Way of the Sword разработчикам Capcom пришлось расширить возможности собственного движка RE Engine. Специально для игры инженеры компании реализовали новую систему динамического расчленения противников, которой прежде не было в других проектах студии.

Об этом рассказал руководитель команды анимации Хироси Югэн в интервью Game Informer. По его словам, сам RE Engine не накладывал каких-либо серьёзных ограничений на разработчиков Onimusha. Напротив, главной технической задачей стало внедрение совершенно новой функции, необходимой для боевой системы игры.

Речь идёт о технологии Dynamic Dismemberment System. Благодаря ей Миямото Мусаси способен разрубать генма надвое, отсекать им руки, головы и другие части тела. Система при этом должна корректно реагировать на направление и характер удара и сочетать расчленение с полноценными анимациями смерти противников.

Именно последнее оказалось одной из самых сложных задач. Разработчики хотели сохранить характерные для самурайских фильмов преувеличенно драматичные смерти, когда поражённый противник ещё несколько секунд продолжает двигаться и только затем падает. Совместить такие анимации с динамическим расчленением технически оказалось непросто, поэтому команда Onimusha обратилась непосредственно к инженерам RE Engine с просьбой добавить необходимую функциональность в движок.

На раннем этапе разработки система работала значительно хуже. После отсечения части тела противник мог попросту замереть, поскольку существующей анимации было недостаточно. Югэн настоял на том, чтобы враги продолжали двигаться одновременно с отображением повреждений — именно это и привело к дальнейшей доработке технологии.

В результате Dynamic Dismemberment System стала полноценной частью боевой системы Onimusha: Way of the Sword. Особенно хорошо её работа заметна при использовании завершающих приёмов вроде Break Issen: после истощения выносливости генма Мусаси может нанести смертельный удар, а тело противника динамически реагирует на полученное повреждение.

Onimusha: Way of the Sword вышла 4 сентября 2026 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Capcom позиционирует игру как новый крупный выпуск серии после более чем 20-летнего перерыва.