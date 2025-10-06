Разработчики Onimusha: Way of the Sword детальнее рассказали о боевых механиках в экшене

На официальной странице серии Onimusha Capcom опубликовала свежую информацию о боевой системе Way of the Sword, сопровождая её скриншотами и иллюстрациями с боевых сцен. Среди ключевых нововведений — расширенные варианты парирования, отражения ударов и активация специальных орудий демонов с уникальными эффектами.

Вот некоторые из представленных механик:

Парирование: при точном времени блокирования игрок «отводит» атаку, сбивая врага с равновесия или отбивая его в направление стены или других противников. При нескольких успешных парированных ударах накапливается состояние киэн — временное усиление силы оружия и повышенная добыча «синих душ».

Отражение позволяет отбивать вражеские атаки и возвращать повреждения обратно — подходит даже для дальних атак, включая стрелы. Отражение эффективно играет против надвигающихся снарядов и может сильно истощить «силовой ресурс» врага.

Демонические орудия: особые атаки, активируемые за счёт демонической энергии, поглощаемой через «синие души». Среди примеров:

Демоническое оружие: вращающиеся двуручные клинки, создающие торнадо — эффективны против скоплений врагов и дальних атак, при контакте с огнём превращаются в огненный вихрь.

Великий молот: молот, разрушающий землю и пробивающий защиту врагов. Удар может уничтожать доспехи и щиты, а заряженный вариант усиливается по урону.

Эти детали свидетельствуют об эволюции серии: акцент явно смещён в сторону более динамичных, реактивных дуэлей, где мастерство игрока важно не меньше, чем характеристики персонажа.

Ранее мы рассказывали о сюжете и исторической завязке Onimusha: Way of the Sword — о взаимоотношении Мусаси и демонов, которая была показана в специальном трейлере на TGS 2025.

Игра выйдет 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.