Разработчики Onimusha: Way of the Sword намеренно отказались от системы расчленения в стиле Metal Gear Rising

Onimusha: Way of the Sword от Capcom запомнится многим — в том числе тем, что она успешно возродила давно забытую серию. Игроки и журналисты не раз восхищались качеством боевой системы и анимации, но за этим стоит колоссальный объем проделанной работы.

В недавнем интервью изданию PC Gamer режиссёр Сатору Нихэй рассказал:

Когда мы начинали проект шесть лет назад, мы понимали, что для передачи мощи и динамики сражений необходима высокая детализация — именно на этом мы и сосредоточились. С самого начала мы знали, что у Capcom есть огромное преимущество: в нашем распоряжении множество ресурсов и технологий, позволяющих реализовать самые разнообразные боевые приёмы. Мы понимали, что можем использовать это, чтобы сделать игру по-настоящему уникальной — такой, которую другим студиям будет непросто повторить.



Помимо создания огромного количества анимаций и использования технологии захвата движений, стоит отдать должное программистам. Они смогли обработать эти данные и настроить систему так, чтобы переходы между анимациями выглядели максимально плавно — во многом благодаря расчётам на основе физики. То, как в итоге выглядят анимации — результат слаженной работы всей команды.

Разумеется, Нихэй и его команда особенно гордятся системой расчленения. Раньше реализовать подобное было невозможно, поэтому видеть такой качественный результат — особенно после столь долгого периода разработки — очень приятно.

Если нанести врагу удар определённым приёмом, он будет рассечён именно по той траектории, по которой прошел клинок». Хотя подобные приёмы уже встречались в других играх, одной из задач — и в то же время совершенно новым элементом, реализованным в Onimusha, — стало сохранение анимации врагов в процессе их гибели и падения.



Во многих других играх при нанесении удара противник словно замирает, а затем распадается на части. Нам пришлось попросить программистов доработать движок RE Engine, чтобы добиться нужного эффекта — сделать так, чтобы удары (например, техника "Иссэн") ощущались по-настоящему мощными и убедительными. Это было совершенно новое дополнение к функционалу движка.

Для тех, кто знаком лишь с такими проектами, как Metal Gear Rising: Revengeance (где также присутствует система расчленения), игра Way of the Sword может показаться совсем иной: здесь нет такой полной свободы в выборе направления и способа разрезания врагов. Примечательно, что Нихэй и его команда осознанно пошли на это.

В играх, где можно разрубить что угодно, игровой процесс строится иначе. Учитывая темп и стиль, к которым мы стремились в Onimusha, такая механика нам просто не подошла бы. Мы посчитали, что возможность самому выбирать направление и траекторию каждого удара не вписывается в концепцию этой игры. Вместо этого мы хотели, чтобы визуальные эффекты возникали как естественная реакция на действия игрока, подёеркивая мощь его способностей.

Результат говорит сам за себя: в первый же день продажи Onimusha: Way of the Sword превысили миллион копий. Игра также получила высокие оценки критиков — 85 баллов на Metacritic (на основе 104 рецензий).