Разработчики Onimusha: Way of the Sword объяснили отказ от смены оружия в пользу одной катаны

Onimusha: Way of the Sword претендует на статус одного из главных релизов года, предлагая свежий взгляд на механики культовой серии. В интервью порталу Wccftech геймдиректор Сатору Нихэй раскрыл причины радикального изменения боевой системы: вместо привычной смены оружия разработчики сосредоточились на мастерском владении одной катаной. Эта концепция легла в основу как сражений, так и исследования мира.

Раньше игроки постоянно собирали и меняли клинки по ходу сюжета. В Way of the Sword фокус сместился на один меч. Нихэй объяснил, что это было базовой идеей проекта:

«С самого старта мы хотели выжать максимум боевых приемов и механик именно из катаны. Это был наш фундамент. Мы сосредоточились на том, насколько глубоким и разнообразным может быть стиль боя с одним-единственным мечом».

Чтобы геймплей не стал однообразным, разработчики добавили вспомогательное оружие (например, нагинату). Теперь это не постоянная экипировка, а особые приемы, которые можно активировать за счет энергии Они, накопив шкалу. Так авторы сохранили разнообразие, не отвлекая игрока от фехтования. Еще одним важным нововведением стала продвинутая система парирования и отражения ударов — со своими уникальными таймингами и реакциями под каждого конкретного врага.

Прототипом главного героя, Миямото Мусаси, стал Тосиро Мифунэ — легендарный актер из классических фильмов о самураях. Разработчики изучила десятки фильмов, чтобы перенести в игру его мимику, осанку и фирменный хват меча, но не стала слепо копировать какую-то одну роль.

«Мы не пытались сделать точного цифрового двойника Мифунэ-сана. Наша цель — взять его яркие черты для создания собственного уникального образа Мусаси», — подчеркнул Нихэй

Знаменитый исторический стиль Мусаси с использованием двух мечей также найдет отражение в геймплее, но будет ситуативным. Сражаться двумя клинками персонаж начнет во время длинных комбо-цепочек или при проведении приема Break Issen, который срабатывает при одновременном пробитии выносливости группы врагов. Специально для этих моментов авторы подготовили отдельные анимации.

Релиз игры на ПК и консолях состоится 4 сентября 2026 года.