Разработчики Onimusha: Way of the Sword объяснили отказ от смены оружия в пользу одной катаны

Onimusha: Way of the Sword претендует на статус одного из главных релизов года, предлагая свежий взгляд на механики культовой серии. В интервью порталу Wccftech геймдиректор Сатору Нихэй раскрыл причины радикального изменения боевой системы: вместо привычной смены оружия разработчики сосредоточились на мастерском владении одной катаной. Эта концепция легла в основу как сражений, так и исследования мира.
Раньше игроки постоянно собирали и меняли клинки по ходу сюжета. В Way of the Sword фокус сместился на один меч. Нихэй объяснил, что это было базовой идеей проекта:
«С самого старта мы хотели выжать максимум боевых приемов и механик именно из катаны. Это был наш фундамент. Мы сосредоточились на том, насколько глубоким и разнообразным может быть стиль боя с одним-единственным мечом».
Чтобы геймплей не стал однообразным, разработчики добавили вспомогательное оружие (например, нагинату). Теперь это не постоянная экипировка, а особые приемы, которые можно активировать за счет энергии Они, накопив шкалу. Так авторы сохранили разнообразие, не отвлекая игрока от фехтования. Еще одним важным нововведением стала продвинутая система парирования и отражения ударов — со своими уникальными таймингами и реакциями под каждого конкретного врага.
Прототипом главного героя, Миямото Мусаси, стал Тосиро Мифунэ — легендарный актер из классических фильмов о самураях. Разработчики изучила десятки фильмов, чтобы перенести в игру его мимику, осанку и фирменный хват меча, но не стала слепо копировать какую-то одну роль.
«Мы не пытались сделать точного цифрового двойника Мифунэ-сана. Наша цель — взять его яркие черты для создания собственного уникального образа Мусаси», — подчеркнул Нихэй
Знаменитый исторический стиль Мусаси с использованием двух мечей также найдет отражение в геймплее, но будет ситуативным. Сражаться двумя клинками персонаж начнет во время длинных комбо-цепочек или при проведении приема Break Issen, который срабатывает при одновременном пробитии выносливости группы врагов. Специально для этих моментов авторы подготовили отдельные анимации.
Релиз игры на ПК и консолях состоится 4 сентября 2026 года.
Лень прорабатывать анимации и баланс
По демке я не увидел ни глубины, ни разнообразия.
он вроде по фильму ещё и айкидо владел
Лучше бы руку эту цыганскую переделали. Сеттинг японский, а рука как из бронзового века.
Ну все таки это мусаси, он великий мечник, а не великий копейщик и тд)