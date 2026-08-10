Разработчики Onimusha: Way of the Sword подготовили более 300 анимаций парирования

Компания Capcom поделилась технологическими подробностями разработки экшена Onimusha: Way of the Sword, релиз которого запланирован на 4 сентября 2026 года. Режиссёр проекта Сатору Нихэй рассказал, что ключевой упор в перезапуске культовой франшизы сделан на беспрецедентную глубину и динамику ближнего боя. По задумке авторов, механика фехтования должна превзойти стандарты современных аналогов.

Главным нововведением станет контекстно-зависимая система защиты, включающая более 300 уникальных анимаций парирования (Parry) и отражения ударов (Deflect). Движения главного героя, Миямото Мусаси, будут автоматически адаптироваться под габариты соперника, его оружие, а также пространственное положение самого игрока — например, при ведении боя спиной к врагу или в узких коридорах у стен. На практике это избавит геймплей от заученной и повторяющейся защиты, обеспечив каждому поединку уникальный характер.

Отдельным вызовом для студии стало создание нечеловеческой биомеханики чудовищ из расы Генма. Для записи реалистичных движений многорукого босса Кубикири на сессиях захвата движения (Motion Capture) инженерам пришлось задействовать четырёх актёров одновременно.

Подобная проработка деталей доказывает: Capcom не хочет, чтобы возвращение серии стало просто ностальгическим путешествием в прошлое. Это будет настоящая демонстрация того, на что способен японский меч в игровой индустрии.

Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.