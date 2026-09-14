Самурайский экшен Onimusha: Way of the Sword получил предысторию в виде веб-комикса

Издательство Capcom расширяет вселенную Onimusha: Way of the Sword выпуском официального цифрового комикса. Графический пролог, также известный под названием Fated Rivalry, стартовал на платформе WEBTOON. Читатели могут ознакомиться с проектом бесплатно, а свежие главы будут выходить по субботам. Новое произведение напрямую подводит к завязке основного релиза и, в отличие от анимационного сериала Netflix 2023 года, является строгим каноном франшизы.

В центре сюжета оказался Сасаки Ганрю — ключевой противник главного героя, Миямото Мусаси. Потерпев сокрушительное и унизительное поражение в поединке, Ганрю проигрывает битву с собственной яростью. Одержимый жаждой реванша, он отправляется в кровавое странствие, где завладевает мистическим артефактом — Перчаткой Они. Темная сверхчеловеческая сила оружия дарует ему невиданное могущество, но стремительно лишает рассудка.

Над созданием комикса работала студия Laurel Pursuit (авторы графической адаптации Dungeon Crawler Carl), а также популярные художники платформы: jjolee (Lost in Translation), hilluhri и BAEKSSE. На данный момент англоязычным читателям уже доступны все 8 эпизодов пролога. Из-за обилия жестоких боевых сцен серии присвоен возрастной рейтинг Mature (18+).

Напомним, что масштабное возвращение культовой франшизы Capcom состоялось в начале сентября, когда самурайский экшен Onimusha: Way of the Sword официально вышел на ПК и актуальных консолях.