Слух: CAPCOM может выпустить Onimusha: Way of the Sword пораньше - но фанаты считают, что игра может быть не готова

Похоже, релизный календарь сентября может стать немного менее перегруженным. По данным канадского ритейлера PNP Games, CAPCOM могла перенести выход Onimusha: Way of the Sword с конца месяца на 4 сентября. Официального подтверждения со стороны издателя пока не последовало, поэтому информацию следует рассматривать именно как слух.

Если данные магазина окажутся верными, новая часть легендарной серии выйдет почти на три недели раньше ранее ожидаемого срока. Это позволит игре избежать прямого столкновения с такими крупными релизами, как Control Resonant и Silent Hill: Townfall, которые, согласно текущим планам, должны появиться 24–25 сентября. Впрочем, перенос не избавит Onimusha от конкуренции полностью: уже 3 сентября запланированы релизы The Blood of Dawnwalker и Orbitals.

Обсуждение возможной смены даты вызвало неоднозначную реакцию среди поклонников. После демонстрации игры часть аудитории критиковала демоверсию за недостаточный уровень сложности и некоторые аспекты баланса. На этом фоне некоторые игроки считают, что проекту пошёл бы на пользу дополнительный срок разработки, а не более ранний запуск.

Стоит отметить, что подобные изменения в графике релизов для CAPCOM не являются чем-то необычным. Ранее компания уже корректировала дату выхода PRAGMATA, хотя тогда перенос составил всего одну неделю. В случае с Onimusha: Way of the Sword речь идёт о значительно более заметном изменении.

Новая игра станет первым полноценным продолжением серии Onimusha за более чем два десятилетия. Главным героем выступит молодой Миямото Мусаси, внешность которого вдохновлена образом легендарного японского актёра Тосиро Мифунэ. События развернутся в мрачной фэнтезийной версии Киото начала периода Эдо, захваченного демоническими существами Генма.

Игровой процесс делает ставку на напряжённые поединки на мечах. Разработчики уделяют особое внимание парированиям, контратакам и системе Break Issen, позволяющей наносить сокрушительные завершающие удары после истощения противника. Важную роль также играет перчатка Они, дающая возможность поглощать души врагов для восстановления сил и использования особых способностей.

Пока CAPCOM не делала официальных заявлений о переносе, поэтому окончательная дата выхода Onimusha: Way of the Sword остаётся под вопросом. Однако если слух подтвердится, компания может не только избежать крайне плотного релизного окна сентября, но и дать одной из своих самых ожидаемых игр больше пространства для привлечения внимания аудитории.