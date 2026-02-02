Создатели Onimusha вспоминают работу над первыми частями и делятся деталями Way of the Sword

Франшиза Onimusha отметила знаменательную дату — ровно 25 лет прошло с момента выхода первой игры серии, навсегда изменившей жанр экшенов своими "бассари-кан" и участием мировых кинозвезд. В честь юбилея издание Famitsu провело специальное интервью, в котором встретились Мотохидэ Эширо (режиссер Onimusha 2) и Сатору Нихэй, который прямо сейчас руководит разработкой долгожданного продолжения — Onimusha: Way of the Sword.

Эширо поделился удивительной историей создания оригинала. По его словам, участие актера Такеши Канеширо в роли Саманоскэ Акети не ограничивалось только внешностью и озвучкой.

Канеширо-сан оказался настоящим любителем видеоигр. Мы были шокированы, когда он сам пришел в студию, чтобы поучаствовать в процессе разработки и даже помочь нам придумывать идеи.

— вспомнил ветеран Capcom.

Сатору Нихэй, для которого оригинальная Onimusha стала игрой юности, рассказал о трудностях при создании новой части. Onimusha: Way of the Sword продолжит традицию использования легендарных актеров. На этот раз главным героем, в роли Миямото Мусаси, станет Тосиро Мифуне. Оживить образ знаменитого актера, снимавшегося преимущественно в черно-белом кино, стало настоящим вызовом для команды из 200 человек.

В Way of the Sword фанатов ждет возвращение любимых элементов:

Механика мгновенного убийства и поглощения душ останется ядром боевой системы.

Игроки смогут свободно исследовать реальные исторические локации Киото, например, храм Рокудо Чинно-дзи.

В игре появятся такие исторические личности, как поэт Оно-но Такамура и основательница театра кабуки Идзумо-но Окуни.

Разработчики намекнули, что готовят еще много сюрпризов, включая персонажей, которые удивят старых фанатов. Больше подробностей об игровом процессе и "легком старте" для новичков мы писали в нашей прошлой новости.

Релиз Onimusha: Way of the Sword запланирован на 2026 год. Игра разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.