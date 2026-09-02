Стало известно точное время выхода Onimusha Way of the Sword - стартовала предзагрузка

С выходом Onimusha: Way of the Sword компания Capcom представляет свою знаменитую серию самурайских экшенов эпохи PS2 современной аудитории. В этой новой части где главным героем является культовая историческая фигура Миямото Мусаси.

Согласно данным, опубликованным Capcom, Onimusha: Way of the Sword выйдет на консолях PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2 в полночь с 3 на 4 сентября по местному времени. На ПК (Steam и Epic Games Store) выход состоится в одно время во всех регионах и несколькими часами позже – в 07:00 МСК 4 сентября.

Capcom также объявила, что предварительная загрузка стала доступна для всех платформ, кроме Epic Games Store. Для ПК-версии в Steam требуется загрузка объёмом 52 ГБ. Однако на PS5, по данным PlayStation Game Size, размер игры должен составлять около 41,23 ГБ, в то время как в eShop для цифровой версии на Switch 2 указано 32 ГБ.