Страница Onimusha: Way of the Sword появилась в Steam - у игры будет полная русская озвучка

Сегодня во время церемонии The Game Awards 2024 компания Capcom неожиданно анонсировала ролевой экшен Onimusha: Way of the Sword, тем самым возродив одну из своих культовых франшиз. Страница игры уже появилась в Steam, и, судя по описанию, в игре будут не только русские субтитры, но и полная русская озвучка. Там же можно посмотреть скриншоты и добавить игру в желаемое.

Описание игры гласит:

Сражайтесь мечом на залитых кровью полях боя. Исследуйте Киото, историческую столицу Японии в эпоху Эдо, окутанную зловещими облаками Злобы. Каждый этап игры окутан тайной, опасностью и интригой. Сражайтесь с чудовищами из подземного мира, известными как Генма. Узнайте историю о самурае, владеющем Перчаткой Они, мистическим артефактом, который дает своему владельцу силу убивать Генма. В жестоких, пропитанных кровью боях он ищет причину сражаться. Какая судьба ждет его в конце пути?

Релиз Onimusha: Way of the Sword намечен на 2026 год.