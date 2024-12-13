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Onimusha: Way of the Sword 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9.2 5 оценок

Страница Onimusha: Way of the Sword появилась в Steam - у игры будет полная русская озвучка

2BLaraSex
Новости

Сегодня во время церемонии The Game Awards 2024 компания Capcom неожиданно анонсировала ролевой экшен Onimusha: Way of the Sword, тем самым возродив одну из своих культовых франшиз. Страница игры уже появилась в Steam, и, судя по описанию, в игре будут не только русские субтитры, но и полная русская озвучка. Там же можно посмотреть скриншоты и добавить игру в желаемое.

Описание игры гласит:

Сражайтесь мечом на залитых кровью полях боя. Исследуйте Киото, историческую столицу Японии в эпоху Эдо, окутанную зловещими облаками Злобы. Каждый этап игры окутан тайной, опасностью и интригой. Сражайтесь с чудовищами из подземного мира, известными как Генма. Узнайте историю о самурае, владеющем Перчаткой Они, мистическим артефактом, который дает своему владельцу силу убивать Генма. В жестоких, пропитанных кровью боях он ищет причину сражаться. Какая судьба ждет его в конце пути?

Релиз Onimusha: Way of the Sword намечен на 2026 год.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
hamshut

Капком в плане озвучки остались единственными красавцами на игровой арене, да и игры их отличные! Всех благ им)

8
SOLUS5678

Капком порадовал. Молодцы.

2
DemandingRufus

Надо было этой игрой заканчивать шоу, а не лысой чушью.

2
My life is a game

Я так и не понял это соул сайк или что
Есть какие то похожие игры?
Так и это капком,значит будет денуво
Ну если игра топчик, то хоть 100 денуво
Похожа на бога войны будет?Непонятно какие ожидания ставить

0
hpi

Старые части поиграй.

1
PICTURE ORGANIC

Это скорей Resident evil с мечами. Очень похоже играется.

0
My life is a game PICTURE ORGANIC

ну тогда мы это покупаем
спасибо!

0
вупсич пупсич

А там можно за девушку играть?

0
Пользователь ВКонтакте

Да потому что санкции скнкциями а игры не один год будут продаваться и русский язык он не должен зависеть от санкций // Анастасия Пожарская

0