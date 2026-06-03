Свежий трейлер Onimusha: Way of the Sword раскрывает дату выхода игры - опробовать экшен можно уже сейчас

В рамках презентации State of Play компания Capcom сделала громкий анонс для поклонников самурайских экшенов: Onimusha: Way of the Sword выйдет 25 сентября 2026 года на PlayStation 5, Xbox и ПК. Кроме того, чтобы подогреть интерес фанатов, студия сразу же выпустила публичную демоверсию, которую можно загрузить в PS Store уже сегодня.

Новая часть Onimusha погружает игроков в Японию эпохи раннего Эдо, где в роли легендарного фехтовальщика Миямото Мусаси им предстоит противостоять полчищам гротескных демонов Гэнма (Genma). Сюжет стартует в историческом и охваченном хаосом Киото, а свежий 5-й трейлер игры представил живописную и опасную локацию горы Оэ , чьи заснеженные пейзажи прочно переплетаются с древними легендами. Именно здесь героя поджидает один из ключевых боссов игры — колоссальный и устрашающий Гэнма, провозгласивший себя Шутеном Додзи.

Разработчики сделали огромный упор на зрелищность и тактическую глубину сражений. Боевая система Onimusha: Way of the Sword построена на аутентичном владении катаной: каждый удар передает реалистичный лязг стали. Геймплей изобилует механиками блокирования, идеального парирования и фирменными критическими атаками Issen. Главной же геймплейной фишкой Мусаси станет рукавица Они и способности, пробужденные демонической силой:

Reflex Combo: за серию успешных уклонений герой заполняет специальную шкалу рефлексов и может провести быструю контратакующую связку;

за серию успешных уклонений герой заполняет специальную шкалу рефлексов и может провести быструю контратакующую связку; Oni Strength: сверхъестественная демоническая мощь, позволяющая герою проламывать даже самую глухую защиту крупных демонов одним брутальным силовым выпадом;

сверхъестественная демоническая мощь, позволяющая герою проламывать даже самую глухую защиту крупных демонов одним брутальным силовым выпадом; Oni Agility: наделяет протагониста невероятной скоростью, благодаря которой Мусаси способен даже совершать пробежки по некоторым отвесным стенам (parkour), получая доступ к секретным или высоким локациям уровня.

В 30-минутной демоверсии геймерам предлагают освоить эти механики на начальном уровне , а в конце демо бросить вызов главному сопернику Мусаси — искусному мечнику Сасаки Ганрю. Авторы предупредили, что прогресс демоверсии не перенесется в полную игру, однако за ее наличие на аккаунте игроки получат специальный полезный талисман-амулет Charm: Kubi Akari.

В PS Store уже открылись предварительные заказы, предлагающие несколько версий: от Standard до Premium Deluxe. За любой из ранних предзаказов положены уникальный скин проклятого клинка и полезный бафф-оберег Charm: Lion Dog.