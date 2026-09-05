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Onimusha: Way of the Sword 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
8.5 214 оценок

Триумфальное возвращение легенды: Onimusha: Way of the Sword собрала более 74 тысяч игроков в Steam в день релиза

Gruz_ Gruz_

Вчера, 4 сентября 2026 года состоялся долгожданный релиз Onimusha: Way of the Sword — первой за последние 20 лет масштабной части знаменитой самурайской франшизы Capcom. Возвращение легендарной серии вызвало мощный ажиотаж среди геймеров: стартовый онлайн в Steam в первые же часы преодолел отметку в 47 тысяч одновременных пользователей.

По данным аналитического портала SteamDB, на этом проект не остановился и продолжил активно привлекать игроков, в результате чего абсолютный рекорд пикового онлайна на платформе достиг 74 472 человек. Интерес к игре остается на высоком уровне и спустя сутки после релиза: прямо сейчас в самурайском экшене одновременно находятся более 48 тысяч геймеров.

Критики и профильные СМИ тепло приняли новинку — средний балл игры на Metacritic варьируется в пределах 82–86%. Обычные игроки солидарны с прессой: в Steam у проекта сформировался «очень положительный» рейтинг (более 85% одобрения). В отзывах покупатели активно хвалят динамичные сражения, густую атмосферу и прекрасную техническую оптимизацию на базе движка RE Engine.

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Столь мощный релиз в очередной раз доказал, что Capcom остается одним из лидеров игровой индустрии в создании первоклассных одиночных проектов.

Onimusha: Way of the Sword доступна на ПК и консолях с полным русским дубляжом.

ПК 9
49
44
Комментарии:  44
Ваш комментарий
Diablonos

Столь мощный релиз в очередной раз доказал, что Team ninja обоссала триумфальное возвращение легенды от Capcom

32
hamshut

Капком - красавцы, мало того, что делают до сих пор отличные игры, так ещё и про дубляж на русский не забывают!

22
Serj77777

Учись Сони,как нужно делать хорошие игры и продавать их в Стиме.)

16
Janekste

Поиграл в эту игру около двух часов и потом удалил. Честно говоря, игра полная ерунда по непонятной причине. Боёвка вроде классная, главный герой весёлый чудак, культурно матерящийся на монстров и в