В Capcom объяснили, почему решили воскресить Onimusha спустя 20 лет

Спустя два десятилетия культовая серия самурайских экшенов Onimusha возвращается с новой частью - Onimusha: Way of the Sword. Игра стала главным героем свежего выпуска журнала Game Informer (номер 380), а ее создатели впервые подробно рассказали, почему студия Capcom решила воскресить франшизу именно в 2026 году.

Хотя за последние годы вышли ремастеры первых двух частей, новая игра станет первым полноценным проектом серии за 20 лет. В эксклюзивном интервью для обложки журнала продюсер Акихито Кадоваки и директор Сатору Нихи признались, что долгое отсутствие франшизы было связано вовсе не с забывчивостью или низкими продажами (серия разошлась тиражом в 9 миллионов копий), а с внутренними ресурсами студии.

В Capcom всегда были заняты такими гигантами, как Monster Hunter, Resident Evil и Street Fighter. С каждым годом разработка становилась сложнее, требовала больше времени и людей, и собрать команду для нового Onimusha было крайне трудно, даже несмотря на наше большое желание.

Точкой отсчета для возвращения стал 2020 год, когда компания пересматривала планы на новое поколение консолей и приняла решение использовать собственный движок RE Engine. Разработка Way of the Sword велась целых шесть лет. Особенно символично, что пост режиссера доверили Сатору Нихи, который сам вырос на играх серии и впервые получил шанс выступить в этой роли.

На вопрос, с чего начинается создание игры после столь долгого перерыва, Нихи ответил одним словом: "Иссэн". Этот фирменный прием - мощная контратака, выполняемая в момент перед ударом врага, - остается сердцем геймплея. По словам разработчиков, они внимательно следили за современными трендами в жанре, но главной задачей было сохранить аутентичность: атмосферу периода Сэнгоку, механику поглощения душ и уникальное сочетание исторических событий с элементами темного фэнтези.

Game Informer готовит для поклонников серии целый месяц материалов: впереди эксклюзивные игровые ролики, закулисные съемки и блиц-интервью с командой Capcom. Выход Onimusha: Way of the Sword ожидается 4 сентября 2026 года на современных платформах.