В Capcom считают, что нашли идеальный баланс сложности для Onimusha: Way of the Sword

В Capcom вновь затронули тему Onimusha: Way of the Sword, уделив особое внимание уровню сложности. После выхода демоверсии у некоторых игроков возникли опасения — отчасти из-за вирусных видео, в которых противники на ранних этапах игры практически не двигались во время боя. Однако полная версия демонстрирует динамичную и проработанную боевую систему, способную предложить игрокам достойные испытания.

В интервью изданию PC Gamer представители Capcom отметили, что им удалось достичь поставленных целей как в плане сложности, так и в отношении общей продолжительности игры. Геймдиректор Сатору Нихэй заявил:

Мы проанализировали данные, собранные у игроков, чтобы понять, с какими трудностями они сталкиваются и как продвигаются по сюжету. Судя по полученным результатам, мы добились именно того уровня сложности, к которому стремились.

Он также подробнее рассказал о системе прогрессии, пояснив, что игра предлагает испытания, которые проверяют навыки игрока, но при этом не мешают ему двигаться дальше по сюжету.

Бывают моменты, когда игроки сталкиваются с трудностями, погибают или терпят поражение. Тем не менее, они находят способ преодолеть препятствия и продолжить путь. Именно такой подход мы закладывали при определении сложности: нам хотелось, чтобы игроки могли продвигаться по истории, но при этом чувствовали достаточный вызов, чтобы победа над врагами приносила истинное удовлетворение.



Мы никогда не ставили перед собой цель сделать игру чрезмерно сложной — как, например, упомянутые вами Sekiro или Nioh. Мы считаем, что нашли верный баланс и достигли именно того уровня сложности, к которому стремились.

Режиссёр также затронул вопрос продолжительности игры, объяснив, почему было решено сделать её рассчитанной примерно на 20 часов.

Мы хотели создать игру, прохождение которой занимает около 20 часов. Мы не стремились сделать её слишком короткой, но в то же время не хотели искусственно затягивать игровой процесс — как это часто бывает в играх с открытым миром, которые могут длиться более 40 часов. С самого начала у нас была чёткая цель: предложить преимущественно линейное прохождение, дополненное элементами исследования для тех, кто хочет изучить мир более детально. Именно такого подхода мы придерживались, стараясь наполнить игру достаточным количеством контента, чтобы игроки получили от неё максимум удовольствия.

Несмотря на глубокую, многоуровневую боевую систему и великолепные битвы с боссами, игроки отмечают определённую повторяемость как в игровых ситуациях, так и в используемых визуальных элементах. Нихэй отдельно прокомментировал тему боссов:

Мы понимаем, что некоторым игрокам сражения с одними и теми же боссами могут показаться однообразными; конечно, нам хотелось бы предложить большее разнообразие противников. Однако в Capcom наша главная задача — создавать увлекательные и интересные схватки: такие битвы, в которые игрокам хочется возвращаться снова и снова, получая от них удовольствие. Именно этим мы руководствовались при разработке боссов, хотя, безусловно, мы приняли к сведению отзывы, полученные от сообщества.

Как подтвердили в Capcom, в первый же день было продано более миллиона копий Onimusha: Way of the Sword, а суммарные продажи всей серии превысили десять миллионов экземпляров.