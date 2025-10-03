В Onimusha: Way of the Sword главным героем выступает Мусаси Миямото, что позволяет привлечь более широкую аудиторию

По мере приближения даты выхода Onimusha: Way of the Sword в 2026 году, режиссёр Сатору Нихэй и продюсер Акихито Кадоваки раскрыли подробности решения использовать Мусаси Миямото, которого играет актёр Тосиро Мифунэ, в качестве главного героя. В интервью Automaton Media Нихэй и Кадоваки рассказали, что изначально Миямото не планировалось делать главным героем игры.

Кадоваки заявил, что решение было принято, поскольку Capcom стремилась охватить глобальную аудиторию Onimusha: Way of the Sword. Для этого разработчики решили взять за основу одного из самых известных самураев в истории.

Честно говоря, в начале разработки мы не планировали, что Мусаси Миямото станет главным героем. Главным героем должен был стать «безымянный самурай». Однако, поскольку мы стремились выйти на глобальный рынок, мы хотели сделать наиболее привлекательные аспекты игры более доступными. После консультации с Нихэем я принял решение позаимствовать имя легендарного Мусаси Миямото.

Кадоваки отметил, что, поскольку Миямото был «чрезвычайно популярной фигурой» благодаря изображениям в различных медиа, включая фильмы, его присутствие в качестве главного героя игры потенциально может сделать её более доступной для игроков из других стран.

Мы признаём его чрезвычайно популярной фигурой. Он появляется в качестве персонажа во многих выдающихся художественных произведениях, а написанная им «Книга пяти колец» переведена и читается за рубежом.

Что касается образа Мусаси Миямото в исполнении Мифунэ, Нихэй сказал, что он придерживался классических образов этого персонажа в японском кинематографе. В конечном итоге команда остановилась на Мифунэ благодаря его внешности и манере поведения в роли Миямото, которые соответствовали тому, чего студия хотела от персонажа.

Onimusha: Way of the Sword выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S в 2026 году.