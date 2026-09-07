В основе боевой системы Onimusha: Way of the Sword лежит отзывчивость управления из Super Mario Odyssey

Компания Capcom выпустила экшен Onimusha: Way of the Sword — первую полноценную часть культовой самурайской франшизы за последние 20 лет. Игрокам предстоит окунуться в динамичные и жестокие сражения на мечах, исследуя мрачные локации Киото эпохи Эдо, окутанные зловещей энергией Злобы. Каждый уровень обещает множество тайн, опасностей и сюжетных интриг.

Хотя игра традиционно опирается на наследие прошлых частей франшизы и классику японского самурайского кино, разработчики черпали идеи в крайне необычном месте. В интервью порталу FZ геймдиректор проекта Сатору Нихэй признался, что команда во многом опиралась на 3D-платформер Super Mario Odyssey от Nintendo.

Руководитель разработки объяснил, что авторы Way of the Sword стремились перенять подход Nintendo к созданию отзывчивого геймплея:

«Это экшен, в который очень легко погрузиться, но который в то же время предлагает множество динамичных и сложных элементов — то, в чем Nintendo очень сильна. К примеру, когда вы совершаете какое-то действие в Odyssey, на него обычно следует ответная реакция. То особое ощущение от управления, которое это дает, определенно вдохновило меня, когда я думал о том, как нам добиться такого же тактильного отклика в Onimusha».

Onimusha: Way of the Sword доступна на ПК и консолях текущего поколения.