В Steam и Epic Games Store стал доступен официальный бенчмарк Onimusha: Way of the Sword

Компания Capcom выпустила официальный бенчмарк экшена Onimusha: Way of the Sword для ПК. Утилита для оценки производительности уже доступна в цифровых магазинах Steam и Epic Games Store. Для проведения тестирования в Steam пользователям необходимо запросить доступ к плейтесту на странице игры.

Программа позволяет бесплатно оценить готовность аппаратного обеспечения к будущему релизу. Бенчмарк запускает стресс-тест в рамках демонстрационной версии игры, рассчитывает среднюю частоту кадров (FPS) и присваивает конфигурации итоговый балл эффективности.

Релиз Onimusha: Way of the Sword запланирован на 4 сентября для PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. За оформление предзаказа игроки получат внутриигровые бонусы: скин для меча «Запечатанное проклятие» и талисман «Собака-лев».

Разработчики также раскрыли технические детали версии для Switch 2. В док-станции игра работает в 1080p при 30 FPS, а в портативном режиме — в 900p при 30 FPS. Дополнительно предусмотрен режим с переменной частотой от 30 до 40 кадров в секунду. Эксклюзивной фишкой платформы станет управление движениями через Joy-Con 2: взмахи контроллеров будут отвечать за удары мечом, а наклоны — за прицеливание из лука.