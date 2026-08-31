Великолепное возвращение: самурайский экшен Onimusha Way of the Sword получил 85 баллов от критиков

Спустя долгие годы ожидания культовая серия самурайских экшенов от Capcom наконец вернулась. Релиз Onimusha: Way of the Sword уже называют одним из главных событий года в игровой индустрии - на агрегаторе Metacritic игра стартовала с отличным результатом: 85 баллов на основе рецензий 39 ведущих мировых изданий. И хотя мнения разделились, большинство критиков сходятся в одном: японский гигант выдал еще один потенциальный хит.

Западные издания не скупятся на похвалу. Порталы MonsterVine и Hey Poor Player единодушно поставили игре максимальные 100 баллов, назвав её претендентом на звание "Игры года". MonsterVine в восторге от "беспощадного экшена, основанного на мастерстве", отмечая, что визуал и сюжет идеально дополняют "бритвенно-острую" боевую систему, несмотря на редкие проблемы с камерой.

Hey Poor Player, в свою очередь, хвалит движок RE Engine, который перенес франшизу в современность, а также нового протагониста Мусаси, привнесшего свежесть в атмосферное темное фэнтези Киото. Особо выделяются кинематографичные битвы с боссами.

Испанский портал Combo Infinito (оценка 95) акцентирует внимание на глубокой и требовательной механике, построенной вокруг точных парирований и легендарного приема Иссэн. Рецензенты отмечают разнообразный арсенал оружия Они, запоминающихся боссов и великолепную реконструкцию феодальной Японии. Единственные минусы - повторяющиеся мид-боссы и мелкие технические огрехи, которые ничуть не портят общее впечатление.

Push Square (оценка 90) также называет игру "современным шедевром Capcom", ставя битвы с боссами в один ряд с лучшими на PlayStation 5.

Однако не все рецензенты готовы ставить игру на пьедестал. The Outerhaven (оценка 80) считает, что игру подводят неровный темп, проблемы с аудио, неловкие движения и ограниченные возможности доступности, хотя боевая система и новый герой - бесспорные плюсы.

Британский Gamereactor UK (оценка 70) более скептичен. Издание признает, что боевая система "тверда как скала", но критикует дизайн миссий, уровень дизайна и разнообразие врагов. По мнению авторов, на фоне переизбытка качественных экшенов в современном игровом ландшафте, Onimusha не хватает исключительности, чтобы выделиться.

Самую суровую оценку поставило немецкое Eurogamer Germany - 60 баллов. Журналисты отмечают, что игра одержима идеей воскресить дух оригинала, но, подобно самому Мусаси в начале игры, она "бредет бесцельно, зациклившись на совершенстве клинка и не видя общей картины".

Onimusha: Way of the Sword - это яркое и мощное возвращение, которое удовлетворит фанатов жестких самурайских экшенов. Несмотря на споры о дизайне уровней и технических шероховатостях, игра уже сейчас считается одним из главных хитов Capcom и обязательным проектом для всех поклонников жанра.