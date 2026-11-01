voices38 выпустил крякфикс для Onimusha: Way of the Sword - исправил критическую ошибку за разработчиков

Вчера взломщик voices38 выпустил взлом защиты Denuvo для экшена Onimusha: Way of the Sword.

Пользователи сообщили о том, что взлом содержит критическую ошибку - у части игроков не стартовала новая игра и игра постоянно вылетала. voices38 ознакомился с проблемой: по его словам, проблема не в кряке, эта же ошибка встречается у пользователей лицензионных копий и до сих пор не была исправлена разработчиками.

voices38 выпустил собственную доработку для взлома, исправив данную ошибку во взломанной версии игры.