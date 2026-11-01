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Onimusha: Way of the Sword 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
8.3 340 оценок

voices38 выпустил крякфикс для Onimusha: Way of the Sword - исправил критическую ошибку за разработчиков

AceTheKing AceTheKing

Вчера взломщик voices38 выпустил взлом защиты Denuvo для экшена Onimusha: Way of the Sword.

Пользователи сообщили о том, что взлом содержит критическую ошибку - у части игроков не стартовала новая игра и игра постоянно вылетала. voices38 ознакомился с проблемой: по его словам, проблема не в кряке, эта же ошибка встречается у пользователей лицензионных копий и до сих пор не была исправлена разработчиками.

voices38 выпустил собственную доработку для взлома, исправив данную ошибку во взломанной версии игры.

ПК 11
30
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
TRADS80

Нонсенс, пират работает за разрабов

20
MNM 777

Хах , вот это я понимаю , что значит ценить тех для кого ты это делаешь и то чем ты занимаешься , настоящий пират 🦜

7
Не читаю ваши ответы

Та денювщики ему еще бабок заплатить должны а не бегать по судам в надежде узнать его личность.

Денюво, донатьте Войсу - толку будет больше))))))

6
Твой сосед стучит

Денувцы как всегда обос**ались.)))

4
Real Slim Shady

Ну скорее всего ошибка связанна с Denuvo

3
ЗАГРУЗ