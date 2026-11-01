voices38 выпустил крякфикс для Onimusha: Way of the Sword - исправил критическую ошибку за разработчиков

Вчера взломщик voices38 выпустил взлом защиты Denuvo для экшена Onimusha: Way of the Sword.
Пользователи сообщили о том, что взлом содержит критическую ошибку - у части игроков не стартовала новая игра и игра постоянно вылетала. voices38 ознакомился с проблемой: по его словам, проблема не в кряке, эта же ошибка встречается у пользователей лицензионных копий и до сих пор не была исправлена разработчиками.
voices38 выпустил собственную доработку для взлома, исправив данную ошибку во взломанной версии игры.
Нонсенс, пират работает за разрабов
Хах , вот это я понимаю , что значит ценить тех для кого ты это делаешь и то чем ты занимаешься , настоящий пират 🦜
Та денювщики ему еще бабок заплатить должны а не бегать по судам в надежде узнать его личность.
Денюво, донатьте Войсу - толку будет больше))))))
Денувцы как всегда обос**ались.)))
Ну скорее всего ошибка связанна с Denuvo