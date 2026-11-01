voices38 взломал защиту Denuvo в Onimusha: Way of the Sword

Взломщик voices38 сообщил о выпуске нового взлома Denuvo: в этот раз защита пала в экшене Onimusha: Way of the Sword.

Onimusha: Way of the Sword вышла в сентябре текущего года и до этого момента получила лишь гипервизор-взлом от группы DenuvOwO - теперь игра взломана и традиционным способом. Игра была защищена Steam + Denuvo + "Capcom Mumbo-Jumbo"

Судя по всему, удаление аккаунта voices38 на Reddit никоим образом не повлияло на взломщика - он просто завёл новый.