voices38 взломал защиту Denuvo в Onimusha: Way of the Sword

Взломщик voices38 сообщил о выпуске нового взлома Denuvo: в этот раз защита пала в экшене Onimusha: Way of the Sword.
Onimusha: Way of the Sword вышла в сентябре текущего года и до этого момента получила лишь гипервизор-взлом от группы DenuvOwO - теперь игра взломана и традиционным способом. Игра была защищена Steam + Denuvo + "Capcom Mumbo-Jumbo"
Судя по всему, удаление аккаунта voices38 на Reddit никоим образом не повлияло на взломщика - он просто завёл новый.
нищуки, общий сбор
voices38 такой:
Бедняги калком. Суют свою денуву, суют и в резики, и в презики, а её всё ломают и ломают. Ну ничего, щас они миллиардами слёзоньки вытрут и снова дадут работы хацкерам
молоток!!!!!
(ИИ сломал защиту).