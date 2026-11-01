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Onimusha: Way of the Sword 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
8.4 334 оценки

voices38 взломал защиту Denuvo в Onimusha: Way of the Sword

AceTheKing AceTheKing

Взломщик voices38 сообщил о выпуске нового взлома Denuvo: в этот раз защита пала в экшене Onimusha: Way of the Sword.

Onimusha: Way of the Sword "Crack - Оффлайн запуск игры без DRM"

Onimusha: Way of the Sword вышла в сентябре текущего года и до этого момента получила лишь гипервизор-взлом от группы DenuvOwO - теперь игра взломана и традиционным способом. Игра была защищена Steam + Denuvo + "Capcom Mumbo-Jumbo"

Судя по всему, удаление аккаунта voices38 на Reddit никоим образом не повлияло на взломщика - он просто завёл новый.

ПК 10
123
131
Комментарии:  131
Ваш комментарий
PeakyUrias

нищуки, общий сбор

77
KAJIbTEP

voices38 такой:

50
Pojilaya kikimora

Бедняги калком. Суют свою денуву, суют и в резики, и в презики, а её всё ломают и ломают. Ну ничего, щас они миллиардами слёзоньки вытрут и снова дадут работы хацкерам

25
WerGC

молоток!!!!!

21
Costollom

(ИИ сломал защиту).

16