Полная версия сказочной приключенческой игры Onirism доступна в Steam

Независимый издатель игр Shoreline Games из Сиэтла (штат Вашингтон, США) и независимый разработчик игр Crimson Tales из Парижа (Франция) рады сообщить, что версия 1.0 их приключенческой игры Onirism теперь доступна на ПК через Steam.В версии 1.0 эпический квест Кэрол завершён, и все игроки приглашаются присоединиться к ней в этом фантастическом путешествии, чтобы вернуть её Бунбан!

Игра Onirism, изначально выпущенная в раннем доступе и получившая восторженные отзывы сообщества, представляет собой динамичный приключенческий экшен, в котором сочетаются стрельба от третьего лица, решение головоломок и платформер в фантастической мультивселенной. В версии 1.0 игроки пройдут всю кампанию, в которой юная Кэрол отправляется спасать свою плюшевую игрушку Банбана и раскрывает тайну портала, который перенёс её в измерение, похожее на сон.

Благодаря десяткам уровней в тематических вселенных, новым мини-играм, расширенному многопользовательскому режиму и полноценному сюжету для главной героини Кэрол, Onirism 1.0 предлагает игрокам самый полный и красочный игровой опыт на сегодняшний день.

«Этот релиз — результат многолетних итераций и творческого подхода, которые позволили нам расти и развиваться вместе с главной героиней нашей игры, — сказал Амори Ботье, генеральный директор Crimson Tales. — Мир Кэрол — это отражение наших общих мечтаний и воспоминаний, и мы с нетерпением ждём, когда игроки окунутся в него и начнут исследовать».

«Мы хотели отметить этот запуск не только новым контентом, но и чем-то, что наше сообщество сможет отпраздновать вместе» , — сказал Кит Кавамура, генеральный директор Shoreline Games.

«Я так рада, что такие талантливые люди, как Алеша и Анна, смогли по-своему вдохнуть жизнь в Кэрол, оставаясь при этом верными её образу. И в честь этого события мы проводим розыгрыш, чтобы сказать вам спасибо и подарить фанатам что-то осязаемое из вселенной Onirism».

Игра продается со скидкой в 25% по цене в 299 рублей. Доступен русский интерфейс и субтитры.